Mercado Libre abandona el modelo de puntos y apuesta por la suscripción

Mercado Libre ha rediseñado su programa de lealtad, reemplazando el modelo de puntos por una suscripción mensual. La transición comenzó en Brasil y México en 2023, llegó a Chile en 2024 y se completó con el lanzamiento en Argentina en mayo de 2025. MELI+ ofrece beneficios premium garantizados por suscripción, como envíos gratis, cuotas sin interés y descuentos en plataformas de streaming.

Mercado Libre dejó de tratar a su programa de lealtad como marketing. Y los resultados se ven en su EBITDA. Que un programa bien estructurado debe operar como unidad de negocio con P&L autónomo y no como centro de costo defendido conQue la diferencia entre un programa que destruye margen y uno que construye valor está en cómo se contabiliza, cómo se mide y cómo se reporta al comité directivo.

La tesis ha tenido buena acogida intelectual y poca implementación práctica. Eso es esperable. Las tesis editoriales sobre disciplinas establecidas suelen requerir evidencia empírica antes de mover comportamientos. Por eso vale la pena pausar a observar lo que sucedió silenciosamente entre 2023 y 2025 con el operador más sofisticado de, porque hizo, en términos prácticos, exactamente lo que la tesis propone y los resultados están empezando a aparecer en sus reportes públicos





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