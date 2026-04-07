Mercado Libre ofrece descuento del 25% en la bocina JBL PartyBox Encore Essential

Aprovecha la oferta de Mercado Libre: la JBL PartyBox Encore Essential, una bocina para fiestas con un 25% de descuento. Disfruta de potencia, luces y portabilidad en un solo equipo.

Mercado Libre ha lanzado una atractiva oferta en el ámbito del audio, reduciendo el precio de la JBL PartyBox Encore Essential en un 25%. Esta bocina, concebida para fiestas y reuniones, destaca por su combinación de potencia, efectos visuales y portabilidad, convirtiéndola en una opción popular para aquellos que desean disfrutar de música de alta calidad en cualquier lugar.

La oferta representa una oportunidad valiosa para adquirir un equipo de sonido versátil y completo a un precio más accesible.\La JBL PartyBox Encore Essential sobresale por su capacidad para ofrecer un sonido potente, con bajos profundos y una claridad notable, lo cual la hace ideal para amenizar eventos tanto en interiores como en exteriores. Uno de sus elementos más llamativos es el sistema de luces LED dinámicas que se integran, sincronizándose con la música y creando un ambiente festivo e inmersivo. Su diseño es compacto y portátil, con un acabado en color negro y una batería recargable que permite varias horas de uso continuo, sin necesidad de estar conectada a la corriente. Además, cuenta con resistencia a salpicaduras, ampliando sus posibilidades de uso en exteriores. Ofrece conectividad Bluetooth, entrada USB y auxiliar, y también una entrada para micrófono, lo que permite su utilización para karaoke o presentaciones.\La promoción de Mercado Libre, que ofrece un descuento del 25% sobre el precio original, representa un ahorro considerable dentro de su categoría. La bocina está disponible en color negro, con opción de compra en línea y envío, aunque el stock puede variar rápidamente debido a la alta demanda. Dependiendo del vendedor, podrían existir facilidades de pago, lo que aumenta el atractivo de la oferta. Esta promoción subraya el creciente interés en equipos de audio portátiles y multifuncionales. Con un precio reducido, características diseñadas para el entretenimiento y unidades limitadas, esta bocina se presenta como una opción atractiva para quienes buscan potencia, practicidad y ahorro en una sola compra. Cabe destacar que la información proporcionada es de carácter promocional e informativo, y los precios, vigencia y disponibilidad de los productos son responsabilidad exclusiva del establecimiento comercial, sin que el medio se responsabilice por posibles cambios, cancelaciones o errores en la oferta





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