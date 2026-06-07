Mercado Morelos de Celaya permanece en abandono pese a promesas de rehabilitación

El histórico Mercado Morelos de Celaya, con 119 años de antigüedad, sufre un grave deterioro en su fachada y torre, sin que se hayan concretado las obras de rehabilitación prometidas dentro del 'Plan de Manejo de Mercados Porfiristas'. A pesar de los riesgos de desprendimientos durante la temporada de lluvias y de incidentes previos con heridos, ni autoridades municipales, estatales ni el INAH han liberado recursos o permisos para su restauración.

El Mercado Morelos de Celaya , un emblemático edificio con 119 años de historia, enfrenta una nueva temporada de lluvias sin que se hayan iniciado las obras de rehabilitación necesarias en su fachada y estructura.

A pesar de los evidentes signos de deterioro, que incluyen el desprendimiento del repellado y la presencia de cintas de precaución en la entrada para evitar accidentes, las promesas de restauración no se han concretado. El año pasado, con la creación del programa 'Plan de Manejo de Mercados Porfiristas', se anunció la destinación de recursos para mejorar la imagen estética y la conservación de estos inmuebles históricos, pero a la fecha no se ha avanzado en el caso específico del Mercado Morelos.

Las autoridades municipales y estatales, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), han estado involucradas en los trámites, sin embargo, falta la autorización formal y los recursos económicos para ejecutar los trabajos. Los propios comerciantes han señalado que no hay permiso oficial ni fondos asignados, a pesar de que el compromiso existe desde la administración anterior.

Este mercado, inaugurado el 22 de diciembre de 1906, es considerado una joya arquitectónica del Porfiriato y uno de los principales atractivos turísticos de Celaya. Su valor histórico y cultural es inmenso, al ser uno de los siete mercados porfiristas que existen en el estado de Guanajuato. En su interior, los locales ofrecen una gran diversidad de productos: desde flores, ropa y comida tradicional, hasta frutas, verduras, carnes, panadería, pescados, mariscos y artículos esotéricos.

No obstante, su fachada y torre presentan un grave deterioro. Cada temporada de lluvias agrava la situación, con desprendimientos de material que han causado incidentes en el pasado: hace dos años, parte del muro se cayó y una persona resultó lesionada; el 13 de junio del año pasado, otra sección se desprendió temprano en la mañana, evitando víctimas. Urgen trabajos de rehabilitación, incluyendo la reparación de aplanados y el mantenimiento de la torre, para preservar este patrimonio.

La falta de acción contrasta con los discursos oficiales sobre la protección del patrimonio histórico. El 'Plan de Manejo de Mercados Porfiristas' surgió como una iniciativa para intervenir en estos inmuebles, pero su implementación ha sido lenta y burocrática. La exdelegada del INAH en la región se había comprometido a agilizar los permisos, sin embargo, los trámites permanecen estancados.

Ni el gobierno estatal ni el municipal han aportado los recursos necesarios, dejando al mercado en un estado de abandono que contradice su importancia como símbolo de la identidad celayense. Los comerciantes, que dependen de sus ventas en este espacio, ven con preocupación cómo el deterioro avanza y temen que un incidente mayor pueda ocurrir, especialmente durante las lluvias. La comunidad exige que se cumplan las promesas y se rescate este tesoro arquitectónico antes de que sea demasiado tarde





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