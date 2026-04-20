Mercado negro de licencias federales: Cómo obtener un permiso para conducir tráileres sin salir de casa

Una investigación revela la profunda corrupción en la SICT que permite obtener licencias para transporte pesado mediante sobornos, ignorando exámenes médicos y capacitación.

La impunidad con la que se gestionan las licencias federales en México ha dejado de ser un rumor para convertirse en una realidad documentada que pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos. Durante meses, diversas voces en el sector del transporte, desde médicos hasta operadores experimentados, advirtieron que el mercado negro de permisos para conducir trenes, tráileres y vehículos pesados estaba fuera de control.

La premisa era alarmante: cualquier persona, sin importar su condición física, salud mental o pericia al volante, podía obtener una licencia oficial mediante el pago de sobornos. Este escenario no es producto de la especulación, sino el detonante de tragedias evitables, como el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre de 2025, que dejó un saldo trágico de 14 muertos, o el fatídico accidente en el Puente La Concordia, donde una pipa de gas volcó causando la muerte de 32 personas. En ambos casos, las autoridades señalaron la incapacidad de los conductores y la falta de licencias vigentes, pero omitieron un cuestionamiento central: ¿quiénes permiten que individuos no capacitados operen maquinaria de alto riesgo bajo la protección de documentos emitidos por el Estado? Decidido a desvelar la profundidad de esta red de corrupción, realicé una investigación de campo que desafió los protocolos de seguridad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El experimento fue sencillo pero revelador: un periodista, sin experiencia en el manejo de unidades de carga pesada y sin haber asistido a un solo examen médico o curso de capacitación, logró tramitar una licencia federal tipo B. Desde la comodidad de una computadora, sin exámenes psicofísicos ni pruebas de pericia, el sistema validó mi identidad y emitió un documento oficial con vigencia de cuatro años, del 20 de marzo de 2026 al 20 de marzo de 2030. Este documento, registrado bajo el número LFD01240125, cuenta con plena validez en la base de datos de la Dirección General de Autotransporte Federal, demostrando que los controles institucionales son prácticamente inexistentes frente a la maquinaria de corrupción que opera desde dentro de la dependencia. La gravedad de este hallazgo se extiende más allá del papel. Al consultar el portal oficial de la SICT, el sistema arroja que cumplo con todos los requisitos para operar vehículos pesados, ignorando dolosamente condiciones físicas que requerirían atención médica. El certificado de capacidad física y psicológica fue fabricado sin una sola interacción real con un profesional de la salud. Peor aún, el trámite incluye la firma de Irma Dorantes Villamil, directora de Trámites de Servicios de Autotransporte Federal, una funcionaria señalada repetidamente por empresarios y transportistas como la cabeza de una red dedicada a agilizar procesos a cambio de dinero. Las protestas para exigir su destitución han sido ignoradas, permitiendo que la dependencia se convierta en un entramado donde la seguridad vial es sacrificada en favor del lucro ilícito. Esta investigación demuestra que el sistema de licencias federales está podrido y que cada documento emitido mediante esta red de sobornos representa una amenaza constante en las carreteras y vías férreas del país





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