Mercados bursátiles caen por temores a tasas altas: BMV y Wall Street cierran semana a la baja

Las bolsas de Estados Unidos y México sufrieron pérdidas significativas el viernes, impulsadas por un sólido informe de empleo en EE.UU. que reavivó los temores de que la Fed mantenga las tasas de interés altas. El sector tecnológico y de semiconductores lideró las caídas, con desplomes en empresas como Qualcomm, Broadcom y NVIDIA.

El mercado bursátil estadounidense y mexicano cerró la semana con pérdidas significativas el viernes, impulsado por temores de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés altas por más tiempo tras un sólido informe de empleo en Estados Unidos.

En México, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó un 1.86% a 66,141.38 puntos, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) retrocedió un 1.72% a 1,328.54 puntos, ambos sumando tres jornadas consecutivas con pérdidas. En la semana, el S&P/BMV IPC perdió un 3.57% y el FTSE-BIVA un 3.35%, su peor desempeño desde la semana que finalizó el 6 de marzo, cuando cayeron un 5.73% y un 5.56% respectivamente.

Las bolsas de Nueva York también cerraron con caídas, destacando el Nasdaq Composite que reportó un desplome del 4.18% a 25,709.43 unidades, su mayor pérdida desde el 10 de abril. El S&P 500 cayó un 2.64% a 7,383.74 puntos, su mayor caída intradía desde el 10 de octubre de 2025, y el Promedio Industrial Dow Jones cedió un 1.35% a 50,866.78 unidades, su caída más pronunciada desde el 27 de marzo.

El solidó informe de empleo en Estados Unidos, que mostró una mayor creación de puestos de trabajo de la esperada, reavivó los temores de que la Fed mantenga una política monetaria restrictiva, lo que generó un repunte en los rendimientos de los bonos y una mayor preferencia por el dólar. El sector tecnológico y las empresas de inteligencia artificial (IA) fueron los más afectados, con una liquidación generalizada en empresas de semiconductores que comenzó tras el reporte de Broadcom.

Los títulos de Qualcomm cayeron un 13.92%, Broadcom un 13.66%, Intel un 13.52%, Micron Technology un 11.02% y AMD un 9.63%. En el ámbito de la IA, Super Micro Computer perdió un 9.66%, Microsoft un 7.46%, Oracle un 5.36%, Alphabet un 3.11%, NVIDIA un 2.86% y Apple un 1.51%. Expertos de Bx+ señalaron que la liquidación fue consecuencia del reporte de Broadcom y del sólido dato de empleo que ajusta el panorama de política monetaria restrictiva.

Actinver resaltó que el S&P 500 rompió una tendencia de nueve semanas consecutivas de ganancias, afectado por el repunte en las tasas de interés y la fuerte caída del sector tecnológico. Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group, comentó: Tras la racha récord en las últimas nueve semanas en el mercado de valores, hoy se ha roto el dique.

Obviamente, el informe de empleo pone a la Fed en una situación difícil respecto a cualquier recorte de tasas para el resto del año. Por sectores, los que más afectaron al S&P 500 fueron tecnología de la información (-5.78%), consumo discrecional (-2.43%) y servicios de comunicación (-1.65%).

Los mercados asiáticos también cayeron el lunes, con el Kospi de Corea del Sur retrocediendo un 8.03% y el Nikkei 225 de Japón un 4.46%, afectados por la venta masiva de semiconductores y el aumento de las tensiones en Medio Oriente. En resumen, la semana cerró con pérdidas generalizadas en los mercados globales, impulsadas por la posibilidad de que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo, lo que golpeó especialmente a los sectores tecnológico y de semiconductores





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