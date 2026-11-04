Mercados reaccionan a victoria demócrata y bloqueo legislativo con Trump

Los mercados globales oscilan tras la victoria demócrata en el Congreso. Analistas evalúan el impacto en IA, impuestos y relaciones comerciales bajo el mandato de Donald Trump.

Tras las elecciones del martes, los mercados financieros globales percibieron una clara posibilidad de un bloqueo legislativo entre el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el recién elegido Congreso controlado por los demócratas. Esta dinámica política ha generado incertidumbre inmediata en las bolsas mundiales, donde los inversionistas sopesan cuidadosamente las perspectivas de una regulación más estricta y un aumento de los impuestos.

Impacto inmediato en índices bursátiles globales

Las bolsas mundiales oscilaban entre ganancias y pérdidas este miércoles, reflejando la tensión entre las nuevas mayorías legislativas y el poder ejecutivo. Los futuros sobre índices bursátiles se desplomaron cuando empezaron a conocerse los resultados preliminares, pero posteriormente recortaron pérdidas durante la jornada. Específicamente, los futuros del S&P 500 bajaban un 0.5% y los del Nasdaq registraban una caída del 0.8 por ciento.

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En Asia, la reacción fue mixta pero tendente a la recuperación tardía. En las operaciones bursátiles asiáticas, los inversionistas que aprovechan las caídas salieron a la caza de gangas a última hora de la tarde. El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluido Japón, subía 0.1%, recuperándose de las pérdidas tras el repunte de las acciones coreanas, que se recuperaron de una caída de hasta el 4% antes de repuntar y cerrar con un alza del 0.6 por ciento.

Perspectivas sobre centros de datos de inteligencia artificial

El sector tecnológico enfrenta un escenario complejo debido a la creciente oposición pública a los centros de datos de inteligencia artificial, lo que supone un riesgo para un mercado que se ha visto impulsado por este tipo de inversiones. Aunque los analistas ven pocas posibilidades de que se apruebe una legislación viable que socave gravemente la expansión de estos centros, prevén que una victoria arrolladora de los demócratas dé lugar a investigaciones exhaustivas sobre el sector tecnológico.

Tapas Strickland, estratega jefe de mercado de Moomoo ANZ en Sídney, señaló que estados clave como Texas representan alrededor de un tercio del gasto total y de los proyectos relacionados con los centros de datos de IA. La victoria del demócrata James Talarico en el Senado de Texas y la reelección de la gobernadora demócrata en esa misma jurisdicción podrían frenar temporalmente el crecimiento acelerado del sector.

"Existe una gran posibilidad de que se produzca una desaceleración, y eso, obviamente, tendría un efecto en cadena en el resto del sector de la IA", añadió Strickland. Por su parte, Kazunori Tatebe, estratega jefe de Daiwa Asset Management en Tokio, comentó que las caídas de las acciones japonesas del sector de la IA serán limitadas porque se han abaratado, manteniendo resultados sólidos y beneficios por acción revisados al alza.

Conflictos políticos y poderes ejecutivos restantes

Tai Hui, estratega chief de mercados para Asia-Pacífico en J.P. Morgan Asset Management, en Hong Kong, destacó que todavía hay una serie de ámbitos en los que el presidente Trump puede influir en los mercados: el comercio y los aranceles, la política exterior y la normativa vigente. Sin embargo, parecía poco probable que los demócratas obtuvieran la mayoría cualificada de dos tercios necesaria para anular el derecho de veto de Trump, lo que consolidará conflictos legislativos.

"Ese será uno de los puntos conflictivos durante los dos años que le quedan de mandato al presidente Donald Trump", añadió Hui. La Casa Blanca sigue teniendo una autoridad significativa para llevar a cabo la política exterior y aplicar aranceles sin la aprobación del Congreso, aunque sus poderes se han visto limitados por las sentencias de la Corte Suprema a principios de este año.

Implicaciones geopolíticas y comercio internacional

Para países como India, que aún están negociando acuerdos comerciales con Estados Unidos, los resultados de las elecciones de mitad de legislatura podrían suponer un incentivo para adoptar una actitud de esperar y ver cómo evolucionan las cosas. Dhiraj Nim, economista y estratega de divisas de ANZ en Bombay, indicó que los gobiernos evaluarán las implicaciones para las relaciones comerciales en general antes de tomar decisiones firmes.

Shan Weijian, presidente ejecutivo y cofundador de PAG en Hong Kong, describió la relación entre Estados Unidos y China como una 'L': primero cae y luego se mantiene estable en el nivel más bajo. Mientras tanto, en China, el índice CSI New Energy subía un 3.5%, mientras que el índice SSE Star 50 se disparaba un 10% gracias a las ganancias de los fabricantes chinos de chips, mostrando resiliencia ante el contexto político estadounidense.