Mercedes Rangel preserva bordados y tejido artesanal en Yuriria durante décadas

La historia de Mercedes Rangel en Yuriria, Guanajuato, donde transformó la necesidad familiar en un negocio de bordados y tejido que sostiene tradiciones culturales locales.

Mercedes Rangel ha dedicado décadas a preservar las tradiciones del bordado y el tejido a mano en Yuriria, convirtiendo una necesidad familiar inicial en un emprendimiento comercial sólido. Su historia refleja el esfuerzo de muchas mujeres emprendedoras que mantienen vivas las costumbres culturales mexicanas mediante el trabajo diligente y la persistencia.

Orígenes del emprendimiento comercial en Yuriria

La imagen popular de una abuelita bordando evoca la figura de una anciana con agujas e hilo, una costumbre alimentada por mujeres como Mercedes Rangel. Durante su juventud, ella trabajaba como sirvienta en varias casas porque sus padres no ganaban lo suficiente para mantenerla a ella y a sus dos hermanas. Buscando un futuro mejor, se propuso ser comerciante y, a los 20 años, inició el emprendimiento que continúa hasta la actualidad. Todo comenzó como un puesto ambulante que viajaba a muchas ciudades e incluso a otros estados.

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Detalles del negocio y productos ofrecidos

El local actual ofrece herramientas e hilo para tejer a mano, ya sea para bordado, punto de cruz o deshilado, entre otras técnicas. Además de estos productos, también ofrecen recomendaciones para que los clientes se lleven justo lo que necesitan. Muchas personas viajan especialmente para disfrutar de estas experiencias y adquirir artículos auténticos. Los artículos realizados a mano por personas que trabajan para ellas en su taller incluyen manteles, caminos de mesa o servilletas. También elaboran muñecas y ropa para estas, así como vestidos para la figura del Niño Jesús.

Estrategias de crecimiento y financiamiento

Mercedes destaca que logró obtener créditos gracias al valor de la honestidad, con los cuales consiguió inversión para su negocio. Aunque no pudo terminar la primaria, siempre se le dieron bien las matemáticas, habilidad que la ayudó con las cuentas de su creciente emprendimiento. Con el apoyo de su madre y sus dos hermanas, el negocio fue creciendo de manera constante. Tras diez años de trabajar como ambulantes, lograron establecerse en Yuriria, aunque todavía con un puesto en la calle.

Impacto cultural y satisfacción familiar

El negocio es un recordatorio de que muchas de las costumbres del país se mantienen vivas gracias a personas que buscan una vida mejor. Maria de la Luz Rangel, hermana de Mercedes, reconoce el esfuerzo que ha conllevado seguir adelante. Ambas hermanas recuerdan que todo comenzó con la idea de ya no pasar hambre y buscar un oficio para mejorar su calidad de vida. Muchos de estos productos han encontrado clientes entre quienes viven lejos y visitan el municipio durante las fiestas patronales, lo que amplía su alcance geográfico.

Proyección del comercio local en Guanajuato

La trayectoria de Mercedes Rangel en Yuriria demuestra cómo la innovación y la adaptación son clave para el éxito empresarial. Su historia inspira a nuevas generaciones de artesanos y comerciantes a mantener sus raíces culturales mientras exploran nuevas oportunidades. El turismo local y la atención a las festividades religiosas han sido fundamentales para la supervivencia y el crecimiento de este negocio familiar.