Merco Líderes México 2026 reconoce a los directivos con mejor reputación corporativa

Merco México 2026 premia a líderes empresariales y a El Universal por su reputación. Conoce a los ejecutivos de Nissan, Pfizer, Bayer y otros sectores reconocidos por su gestión.

El evento Merco Líderes México 2026 celebró el reconocimiento a los ejecutivos y empresarios que destacan por su reputación corporativa en el territorio nacional. La ceremonia se llevó a cabo en la Universidad Panamericana, consolidando a los líderes empresariales más influyentes del país según los criterios del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa.

La excelencia periodística de El Universal

El Universal recibió el premio Merco Empresas 2026 al consolidarse como la empresa líder de medios de comunicación en México. Juan Francisco Ealy Lanz Duret, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de la casa editorial, recibió el reconocimiento junto a Juan Manuel Ramírez, director Comercial. La distinción refuerza el estatus de El Universal como la entidad con la más alta reputación e identidad en su sector durante una medición que abarcó a más de 200 empresas en 30 diferentes industrias.

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Discursos sobre pluralidad y tecnología

Durante su mensaje de bienvenida, David Aponte Hurtazo, director general editorial de El Universal, resaltó la libertad, pluralidad y prestigio de la redacción. Destacó el uso de herramientas tecnológicas y la presencia del diario en todas las plataformas de internet y redes sociales actuales. Aponte Hurtazo afirmó que la publicación está presente en todos los espacios digitales disponibles para llegar a la audiencia.

Equipo redactor y equidad de género

El equipo periodístico combina jóvenes con nuevas ideas y veteranos con experiencia para abordar temas relevantes. Se enfatizó la representación femenina, que pasó de tres redactoras iniciales al 50 por ciento de mujeres en la plantilla actual. Este compromiso con la excelencia profesional fue reconocido con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo por el reportaje Río Bravo sobre migrantes.

Líderes empresariales reconocidos

La edición 2026 distinguió a directivos clave como Angela Gómez Aiza de Grupo Axo, Rodrigo Centeno de Nissan Mexicana y María Teresa Arnal de The FutureProof Visión. También se reconoció a Antonio Arranz de DHL Express México, Claudia Jañez de ConMexico, Daniel Voguel de Bitso y Deborah Armstrong de L'Oréal Groupe México. Otros reconocidos incluyeron a Juan Luis Morell de Pfizer México, Leticia Murray de AstraZeneca México, Manuel Bravo de Bayer, Mariano Perotti de Grupo Lala, Maribel Dos Santos de Oracle México, Marlene Garayzar de Stori, Mónica Flores Barragán de Manpower, Rafael Sánchez Lara de Kioto, Sebastián Valverde de Google México, y Silvia Dávila de Danone Latinoamérica.

Panels y congruencia corporativa

Un panel integrado por Paula Santilli, Juan Luis Morell Villarías, Vicente Amador e Itzel Torres coincidió en que la clave del liderazgo es la congruencia y la constancia. Itzel Torres, directora de Merco México, presentó los premios junto a los directivos de El Universal. El evento también reconoció a las 15 empresas con mayor prestigio y a los 10 mejores equipos de comunicación del país.

Reconocimientos y próximos pasos

Juan Francisco Ealy Lanz Duret expresó su orgullo de dirigir El Universal en su 110 Aniversario, destacando el buen periodismo a pesar de los retos actuales. Posterior a la entrega de los reconocimientos, se continuó el análisis sobre la situación de la industria. Las empresas premiadas deben mantener su compromiso con la transparencia y la ética para sostener su reputación en el mercado mexicano.