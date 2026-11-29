La actriz Meryl Streep advirtió en la ONU que las mujeres afganas carecen de derechos básicos bajo el régimen talibán, comparando su situación con la de los animales y destacando la pérdida de identidad civil.

La situación de las mujeres afganas se ha deteriorado gravemente tras la imposición de normativas que eliminan su identidad legal y civil, un problema que ha llevado a la actriz Meryl Streep a intervenir en las Naciones Unidas para denunciar la crisis. Desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, los derechos humanos en el país han sido severamente restringidos, pero la reciente orden en la provincia de Balkh marca un punto de inflexio en la anulación de su existencia administrativa.

Nuevas normas borran la identidad femenina

Las autoridades talibanes han ordenado la eliminación de los nombres propios de las mujeres en los registros administrativos y los expedientes médicos, sustituyéndolos por apelativos genéricos. Este cambio burocrático clasifica a todas las mujeres bajo la denominación "bibi", que significa "abuela", o las refiere en ciertos contextos con términos deshumanizantes como "ganado". Esta medida representa la desaparición del reconocimiento a su propia identidad, reduciéndolas a una categoría anónima sin atributos individuales en los documentos oficiales del estado.

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La provincia de Balkh, ubicada al norte del país, se ha convertido en el epicentro de esta nueva política de borrado de identidad, donde la libertad individual se considera un privilegio inalcanzable para la población femenina. La medida no solo afecta la documentación oficial, sino que también permea en los registros de salud y otros archivos estatales, garantizando que la mujer afgana quede invisibilizada ante la administración pública y la sociedad en general.

Discurso de Meryl Streep compara derechos humanos con animales

En un evento paralelo organizado por Irlanda, Catar, Suiza, Indonesia y el Foro de Mujeres de Afganistán durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Meryl Streep ofreció un contundente discurso sobre la inclusión de las mujeres en el futuro de Afganistán. La actriz estadounidense señaló que, bajo las actuales restricciones del régimen, una ardilla tiene más derechos que una mujer afgana, destacando la gravedad de la anulación civil a la que han sido sometidas.

Streep insistió en que en Kabul las libertades básicas existen únicamente para los animales, no para las personas. Señaló que un gato puede tomar el sol, un pájaro puede cantar libremente y una ardilla puede correr por las calles sin presión alguna, acciones que hoy están completamente prohibidas para las mujeres afganas. Esta comparación visual y emocional busca ilustrar la profundidad de la privación de derechos fundamentales que vive la población femenina en la actualidad.

Contexto histórico y leyes restrictivas

La protagonista de Mamma Mia! recordó que la historia reciente de Afganistán no siempre fue tan restrictiva, mencionando que las mujeres afganas habían disfrutado del derecho al voto durante medio siglo. Este hecho contrasta con la situación en Suiza, donde las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1971, el mismo año en que la actriz se graduó en la universidad en Nueva York, para ilustrar el retroceso histórico experimentado por el país asiático.

La intervención de Streep responde directamente a la entrada en vigor, en agosto de 2024, de la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. Esta normativa, bajo la interpretación más rigurosa de la ley islámica aplicada por los talibanes, obliga a las mujeres a cubrir por completo su rostro y cuerpo con un velo para evitar "causar tentación", sancionando además el sonido público de la voz femenina.

Consecuencias sociales y confinamiento obligatorio

La legislación vigente condena el canto, la recitación o el habla frente a micrófonos, considerándolos faltas contra la modestia, lo que ha llevado a un confinamiento masivo de mujeres y niñas en sus hogares. Privadas de la libertad de movimiento, estas mujeres han perdido el acceso a la educación formal y al empleo, quedando excluidas de la vida económica y social del país. Esta situación estructural asegura la marginalización total de la mitad de la población afgana.