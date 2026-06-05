Meta oculta reconocimiento facial en teléfonos Honor y DiDi prueba IA para prevenir riesgos en CDMX

Meta ha instalado reconocimiento facial sin autorización en millones de teléfonos Honor 600 y 600 Pro, mientras DiDi colabora con la policía de la Ciudad de México para usar IA que detecte peligros antes de que ocurran, generando polémica sobre privacidad y regulación en México.

Meta continúa evaluando el posible uso del reconocimiento facial en sus gafas de realidad aumentada, mientras la empresa ha implementado de forma encubierta esta tecnología en millones de dispositivos móviles Honor 600 y Honor 600 Pro, ya disponibles en el mercado latinoamericano a través de plataformas de comercio electrónico.

Los teléfonos, equipados con una cámara de 200 megapíxeles y una batería de 7 000 mAh, son capaces de capturar datos biométricos sin que el usuario lo perciba, lo que ha generado un intenso debate sobre la privacidad y la regulación de la inteligencia artificial en América Latina.

Organizaciones de defensa de los derechos digitales han solicitado a la autoridad de competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor que soliciten a Meta la divulgación completa de los algoritmos y los protocolos de almacenamiento de los datos faciales recogidos mediante estas cámaras, advirtiendo que la falta de transparencia podría vulnerar los principios de consentimiento informado y de minimización de datos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En paralelo, la empresa de movilidad DiDi ha anunciado una cooperación con la policía de la Ciudad de México para desplegar un sistema de inteligencia artificial que analiza en tiempo real los patrones de comportamiento de los pasajeros y conductores, con el objetivo de identificar situaciones de riesgo antes de que se materialicen. El algoritmo, basado en aprendizaje profundo, evalúa variables como la velocidad, la ruta, la hora del día y la frecuencia de incidencias reportadas, enviando alertas a los operadores de la plataforma y a las autoridades municipales.

Según un portavoz de DiDi, esta medida busca reducir los incidentes de violencia y de delito en el transporte privado, aunque críticos señalan que la vigilancia masiva podría infringir derechos fundamentales como la libertad de movimiento y la privacidad, y exigen que se garantice el anonimato de los datos y la supervisión independiente de los procesos de toma de decisiones automatizadas. Mientras tanto, el sector tecnológico en México sigue expandiéndose con la llegada de nuevos productos destinados al consumidor y al entorno empresarial.

ASUS lanzó en el país el ExpertBook Ultra, una laptop premium con pantalla OLED, peso inferior a un kilogramo y certificación de durabilidad militar, diseñada para profesionales que requieren movilidad y alto rendimiento. Por su parte, Xiaomi introdujo dos modelos de robots aspiradores que prometen una autonomía de limpieza prolongada, reduciendo la necesidad de intervención humana durante varios meses.

En el ámbito del entretenimiento digital, Netflix ha anunciado el desarrollo de un videojuego oficial del próximo Mundial, que combinará licencias oficiales de la FIFA con el modelo de suscripción de la plataforma, permitiendo a los usuarios jugar sin necesidad de consolas adicionales. Estas iniciativas reflejan una tendencia creciente hacia la convergencia de servicios de streaming, videojuegos y dispositivos inteligentes, impulsada por la creciente demanda de experiencias integradas y personalizadas en el mercado latinoamericano





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