Meta Platforms Introduce Muse Spark y Auge en Acciones; Irán y Criptomonedas en el Estrecho de Hormuz; Morgan Stanley Lanza Fondo Bitcoin; Venta de Parcelas Lunares

Un resumen de las últimas novedades del mundo tecnológico y financiero. Meta Platforms lanza su modelo de IA Muse Spark, lo que impulsa sus acciones. Irán planea usar criptomonedas para tarifas de tránsito. Morgan Stanley lanza un fondo de Bitcoin. Además, la curiosa historia de la venta de parcelas lunares.

Meta Platforms , en un esfuerzo por competir en la carrera de la inteligencia artificial (IA), presentó Muse Spark , el primer modelo de IA que desarrolló el año pasado. Este lanzamiento marcó un hito importante para la compañía, que busca ponerse al día con sus competidores en el ámbito de la IA. La noticia fue recibida positivamente por el mercado, y las acciones de Meta experimentaron un aumento significativo, cotizando con un alza de casi el 7 por ciento durante la jornada bursátil.

Los gigantes tecnológicos, incluyendo a Meta, están sometidos a una fuerte presión para demostrar que sus cuantiosas inversiones en IA están generando resultados tangibles y beneficios económicos. La superinteligencia, un concepto que describe máquinas de IA capaces de superar la capacidad de razonamiento humano, sigue siendo un objetivo a largo plazo, pero la presentación de Muse Spark representa un paso crucial en la dirección correcta. Este modelo es el primero de una nueva serie de modelos desarrollados por el equipo de Meta y forma parte de una familia interna conocida como Avocado, lo que indica la ambición de la empresa de expandir su presencia en el sector de la IA y ofrecer soluciones innovadoras





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