Meta presenta Muse Spark: su IA más avanzada para competir con ChatGPT y Gemini

Meta lanza Muse Spark, su modelo de IA más avanzado, desarrollado por Superintelligence Labs. Muse Spark, diseñado para ser un asistente versátil, ofrece respuestas personalizadas, soporte de agentes y capacidades multimodales. Compite con ChatGPT y Gemini y se integra en Meta AI, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y Ray-Ban Meta. Destaca por su rendimiento, seguridad y enfoque en la salud, con el apoyo de expertos humanos y visualizaciones interactivas.

Meta ha revelado su primer modelo de inteligencia artificial desarrollado por Superintelligence Labs , la nueva división creada tras una inversión multimillonaria en 2025. Conocido como Muse Spark , este modelo representa el pináculo de los logros de la compañía hasta la fecha y se posiciona como el arma principal para competir directamente con gigantes como ChatGPT y Gemini .

Según los comunicados oficiales de la empresa, Muse Spark está diseñado para ser un asistente versátil, capaz de brindar ayuda a cualquier persona en una amplia gama de necesidades y situaciones cotidianas. El anuncio oficial, publicado en su sitio web, indica que Spark es el primero de una serie de modelos Muse, cada uno prometiendo una mejora significativa con cada nueva generación. La IA se caracteriza por su eficiencia, siendo pequeña, rápida y capaz de procesar y responder a preguntas complejas en áreas como ciencias, matemáticas y salud. \Para alcanzar este nivel de desarrollo, la compañía enfatiza que el equipo de superinteligencia reconstruyó por completo su sistema de desarrollo, lo que permitió un lanzamiento en un tiempo récord. Muse Spark incorpora capacidades multimodales avanzadas, incluyendo la capacidad de analizar e interpretar tanto imágenes como texto. A pesar de las declaraciones anteriores de Zuckerberg, que sugerían una postura cautelosa frente a competidores más avanzados, Muse Spark exhibe un potencial significativo para mejorar las interacciones con Meta AI. Los usuarios pueden esperar respuestas más personalizadas y acceso a soporte de agentes. Meta afirma que Meta AI ahora se adapta a una amplia gama de tareas, desde respuestas rápidas hasta soluciones a problemas complejos que exigen un razonamiento exhaustivo. 'Puedes cambiar de modo según la tarea, y Meta AI puede lanzar varios subagentes en paralelo para responder a tu pregunta'. Como se observa en Gemini, los usuarios tienen la capacidad de tomar una foto y consultar a Meta AI sobre lo que ven. Igualmente, la IA está preparada para responder consultas relacionadas con la salud o recomendar productos y estilos, basándose en las preferencias del usuario. \En cuanto a sus capacidades técnicas, Muse Spark ofrece soporte para herramientas, incluyendo la capacidad de encadenar el pensamiento visual y orquestar múltiples agentes. Esta última característica se implementa a través del modo 'Contemplando', que coordina varios agentes para razonar en paralelo, lo que le permite alcanzar un rendimiento cercano al de modelos de vanguardia como Claude Opus 4.6 o Gemini 3.1 Pro, según pruebas de referencia como SWE-Bench Verified y Terminal-Bench 2.0. El rediseño del proceso de desarrollo también influyó en el entrenamiento del modelo. Los ingenieros de Meta implementaron una penalización durante el tiempo de procesamiento, lo que obliga al modelo a optimizar su razonamiento. Esto resulta en respuestas más rápidas y eficientes a problemas complejos, utilizando menos tokens sin comprometer la precisión. En el ámbito de la seguridad, Muse Spark ha sido sometido a exhaustivas evaluaciones de riesgo, alineamiento y robustez adversarial. Los resultados de las pruebas indican que la IA opera dentro de los estándares de seguridad de la industria y exhibe un 'fuerte comportamiento de rechazo' en relación con temas delicados como la fabricación de armas biológicas y químicas. El modelo no muestra autonomía ni tendencias peligrosas en el ámbito de la ciberseguridad o la pérdida de control. Debido a la naturaleza de las respuestas relacionadas con la salud, Meta ha recurrido a la experiencia de expertos humanos para evitar errores. La compañía contrató a más de 1.000 médicos para verificar los datos de entrenamiento y asegurar respuestas precisas y basadas en evidencia. Además de ofrecer consejos, la IA puede generar visualizaciones interactivas para explicar conceptos complejos, como información nutricional o el funcionamiento de los músculos durante el ejercicio. Muse Spark ya está disponible en la aplicación de Meta AI y pronto se integrará en WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y las gafas Ray-Ban Meta. Los usuarios podrán elegir entre modos de respuesta rápida y razonamiento, este último diseñado para tareas que requieren un análisis profundo





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