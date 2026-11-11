Metacritic lanza concurso por hasta 500 dólares al acertar puntaje de GTA VI

Metacritic ofrece hasta 500 USD a quienes acierten la calificación final de Grand Theft Auto VI. La promoción, válida solo en EE. UU., culmina el 17 noviembre y se revelarán los ganadores el 25 nov

Metacritic ha anunciado una promoción que promete hasta 500 USD de tarjeta Visa a los usuarios que adivinen con exactitud la puntuación final de Grand Theft Auto VI. La oferta entra en vigor desde la fecha de lanzamiento del juego, 6 noviembre, y finaliza el martes 17 noviembre a las 23 : 59 p.m. ti. P. UU.

Canje sin cuento: cómo funciona el concurso

Para participar, los fanáticos deben visitar el portal oficial de Metacritic y deslizar el control de la puntuación sobre el rango de metascore que predicen para GTA VI. Cada participante solo puede enviar una predicción, aunque tiene permiso para modificarla libremente antes de la fecha límite.

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Si la predicción coincida exactamente con la puntuación final publicada por la comunidad de críticos, el usuario será seleccionado al azar para recibir una de las tres tarjetas de regalo: 500 USD en el primer lugar, 250 USD en el segundo y 150 USD en el tercero.

Posturas de las partes interesadas

Rockstar Games, el estudio creador de la serie, y Take‑Two Interactive, su editor, no han emitido comentarios oficiales sobre la campaña, pero han acatado la iniciativa de Metacritic en sus redes sociales. Los críticos de videojuegos, por su parte, han expresado entusiasmo por la posibilidad de que su cobertura influya en la predicción de la audiencia.

El sitio de Metacritic ha subrayado que la promoción solo aplica a residentes de Estados Unidos, excluyendo a jugadores de México y Latinoamérica del sorteo. Esta decisión ha generado críticas de la comunidad internacional, que exige una versión internacional del concurso.

Impacto real y próximos pasos

Con más de 5 mil predicciones registradas, el concurso ya ha generado un debate global sobre la evaluación de videojuegos. Los ganadores se anunciarán en el 25 noviembre, y Metacritic entregará las tarjetas de regalo por correo directo a los seleccionados.

Para los ciudadanos y aficionados que no cumplan el requisito de residencia, la plataforma invita a seguir sus predicciones y participar en futuros concursos. La disponibilidad del juego en el 6 noviembre implica que las primeras reseñas de la prensa especializada se publicarían en los días siguientes, lo que listará la puntuación real y sacará conclusiones de la participación masiva.