Albert Martínez explica que la sequía en Amazonas y las inundaciones en Florida no son causadas por El Niño, sino por océanos cálidos y cambio climático. Descubra los detalles.

Albert Martínez, destacado meteorólogo, ha desmentido la conexión directa entre el fenómeno El Niño y los recientes episodios climáticos extremos que afectan simultáneamente a Estados Unidos y Brasil. Este pronóstico especializado aclara que las inundaciones severas en Florida y la emergencia por sequía en el estado de Amazonas son resultado de factores oceanográficos distintos, principalmente el calentamiento anormal de los océanos Atlántico y Pacífico.

Diferencias climáticas entre regiones hemisféricas

Albert Martínez establece claramente que no se puede achacar la situación actual en la costa este de Estados Unidos ni la crisis hídrica en Sudamérica a El Niño de forma directa. Durante el invierno, este fenómeno sí influye en las precipitaciones del sur de Estados Unidos, generando más lluvia de lo habitual. Sin embargo, los eventos actuales responden a mecanismos diferentes que operan a una escala regional y local inmediata.

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La sequía que afecta a gran parte del estado de Amazonas en Brasil ha obligado a las comunidades flotantes a enfrentar el retroceso drástico de las aguas. Las consecuencias son visibles y devastadoras: casas dañadas, embarcaciones varadas sobre terrenos completamente agrietados y la muerte de peces debido a la ausencia de agua fresca procedente del río Amazonas. Esta situación ilustra la gravedad de las condiciones meteorológicas actuales.

El papel crucial de los océanos cálidos

Albert Martínez señala que los océanos Atlántico, el Golfo de México y el Pacífico presentan temperaturas muy por encima de lo normal. Esta anomalía térmica es la causa principal de la alta actividad ciclónica observada este año en el Pacífico y la relativa quietud en el Atlántico, debido a los vientos cortantes generados por el agua caliente.

En el caso específico de las lluvias en Florida, el meteorólogo explica que se deben a una zona de baja presión en el Golfo y un anticiclón en Georgia y las Carolinas. Esta configuración crea un bloqueo que obliga a los vientos a arrastrar aire húmedo y cálido del Atlántico, provocando lluvias persistentes. En la costa oeste, un río atmosférico transfiere humedad en niveles tres, cuatro o cinco grados superiores al promedio.

Impacto del cambio climático en las inundaciones

El calentamiento global causado por la emisión de gases de efecto invernadero ha elevado la temperatura de la tierra, el aire y el agua. Una atmósfera más caliente retiene más vapor de agua, lo que activa las nubes con mayor intensidad. Además, el agua caliente ocupa más volumen, lo que incrementa el riesgo de inundaciones costeras, especialmente en las costas del Atlántico y del Pacífico.

El río San Juan en Florida ha alcanzado récords de caudal no vistos desde el huracán Irma en 2017. La combinación del aumento del volumen marino y la topografía plana del río dificulta el desagüe del agua, prolongando las inundaciones durante varios días. Factores adicionales como la luna llena también intervienen, aumentando las mareas y complicando la evacuación del agua en zonas bajas.

Previsión y adaptación a nuevos escenarios

Albert Martínez advierte que las situaciones climáticas extremas serán más habituales en los próximos años. Dado que dos tercios de la población de Estados Unidos vive en la costa, estados como California, con ciudades como Los Ángeles y San Diego, y la costa atlántica enfrentan riesgos crecientes. Se esperan temporales de viento, inundaciones y lluvia desde Florida hasta Nueva Jersey.

La conclusión del meteorólogo es que la humanidad no puede detener estos cambios inmediatamente, pero debe centrarse en ser resiliente y adaptarse a este nuevo escenario. La preparación ante estos fenómenos naturales intensificados por el calentamiento de los océanos se convierte en una prioridad estratégica para las comunidades costeras y los gestores de emergencia.