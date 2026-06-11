Meteorológico en México: lluvias fuertes y temperaturas extremas en varios estados

El presente informe meteorológico proporciona información sobre las condiciones climáticas en varios estados de México, incluyendo lluvias fuertes y temperaturas extremas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y otros.

en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

Lleuvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (oeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro, este y sur), Tabasco (sureste), Campeche (noreste, oeste y suroeste), Yucatán (este y norte) y Quintana Roo (norte, centro y sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste), Tamaulipas (sur), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Guerrero (norte y centro), Michoacán (este), Estado de México (suroeste y centro), Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (centro y este). De 40 a 45 °C: Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste y noroeste) y Sinaloa (norte y centro). De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz y Quintana Roo. medio nublado a nublado conambiente templado a cálidoen la Ciudad de México y Estado de México (centro, este y suroeste); condiciones que se podrían acompañar conserá de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Con información de Conagu





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