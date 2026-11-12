Metro CDMX anuncia horario especial para el 16 de noviembre

El Metro de la CDMX ajusta su horario para el 16 de noviembre por la Revolución Mexicana. Conoce los horarios exactos, permisos de bicicleta y operativa del fin de semana.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció oficialmente una modificación en la operativa de su red para el lunes 16 de noviembre de 2026, fecha en que se celebra el descanso obligatorio por el inicio de la Revolución Mexicana. La autoridad de tránsito confirmó que las doce líneas que conforman la infraestructura ferroviaria metropolitana de la capital mexicana ajustarán sus operaciones para funcionar bajo un esquema de horario de día festivo. Este cambio implica que la circulación de los trenes comenzará en una hora más tardía de lo habitual durante el horario matutino, lo cual representa un ajuste significativo para la planificación de viajes.

Horarios operativos del fin de semana y lunes

La dirección general del STC Metro, encabezada por el director Adrián Rubalcava, detalló que la apertura de las estaciones y el inicio del servicio de transporte público se establecerán a las 07:00 horas para el lunes 16 de noviembre. Este horario de apertura se mantendrá hasta las 24:00 horas, momento en el que concluirán las operaciones diarias de todo el sistema. El anuncio tiene como objetivo facilitar la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México durante el puente largo, especialmente considerando que la fecha coincide con la temporada de compras del Buen Fin y diversas actividades recreativas programadas para la capital.

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Es fundamental destacar que este horario especial de las 07:00 a 24:00 horas aplica de manera uniforme a toda la red del Metro CDMX. Los usuarios que tengan compromisos laborales tempranos o necesiten llegar a sus lugares de trabajo antes de las ocho de la mañana deben considerar esta restricción horaria y organizar sus traslados con antelación. La autoridad emitió esta recomendación directa para evitar retrasos o inconvenientes logísticos para la población usuaria que depende de este medio de transporte masivo para su desplazamiento diario.

Permisos y normativa sobre bicicletas en el sistema

Para los ciudadanos que opten por combinaciones de movilidad activa, el STC Metro confirmó que el programa Tu bici viaja en Metro estará totalmente vigente durante el lunes 16 de noviembre. Esta normativa permite a los pasajeros ingresar bicicletas al interior de las instalaciones y vagones durante todo el horario de servicio establecido, que va desde las 07:00 hasta las 24:00 horas. Esta facilidad se presenta como una alternativa práctica para quienes planean realizar recorridos mixtos, utilizando la bicicleta para tramos cortos y el tren para distancias mayores dentro del puente festivo.

La implementación de esta política de transporte multimodal busca fomentar un uso más eficiente de la infraestructura disponible. Al permitir el acceso de bicicletas, se facilita la conexión para usuarios que residen en zonas periféricas o necesitan recorrer trayectos que pueden ser más ágilmente cubiertos por dos ruedas una vez que se bajan del metro. Esta medida refuerza la estrategia de movilidad sostenible de la capital durante los periodos de alta afluencia de personas.

Esquema de operación para el sábado y domingo previo

Aunque el foco principal de los ajustes recae en el día festivo laboral, el STC Metro también estableció los horarios específicos para el fin de semana previo al lunes 16 de noviembre. El sábado 14 de noviembre el sistema operará con su horario habitual de fin de semana, abriendo las puertas a las 06:00 horas y cerrando a las 24:00 horas. Este horario más temprano del sábado contrasta con los días siguientes, lo que requiere que los usuarios verifiquen la disponibilidad de servicio según el día exacto de sus viajes.

Para el domingo 15 de noviembre, la operativa cambiará nuevamente hacia un esquema similar al del día festivo, con un horario de servicio que abarcará de las 07:00 a 24:00 horas. Esta transición de horarios durante los tres días consecutivos (sábado, domingo y lunes) puede generar confusión en la población general. Por ello, la autoridad insiste en la importancia de consultar estas franjas horarias exactas para cada día específico, asegurando que los viajes programados para el Buen Fin o actividades culturales se lleven a cabo sin contratiempos innecesarios relacionados con la apertura de estaciones.

Impacto en la movilidad y recomendaciones finales

La modificación de los horarios del Metro CDMX para el 16 de noviembre de 2026 tiene implicaciones directas en la logística de miles de trabajadores y estudiantes. La apertura tardía a las 07:00 horas significa que no habrá servicio durante las primeras horas de la mañana, un cambio estructural respecto a la jornada laboral estándar. Las autoridades sanitarias y de transporte han destacado que esta medida es necesaria para respetar la conmemoración histórica, pero también para distribuir mejor la demanda de transporte en horas pico tradicionales.

Se exhorta a la ciudadanía a revisar nuevamente estos detalles antes de planificar sus rutas finales durante el puente. La combinación de horarios diferentes entre el sábado, domingo y lunes requiere una atención particular para evitar llegadas tardías a eventos o compromisos. La transparencia en la difusión de estos horarios por parte del director Adrián Rubalcava y el equipo del STC Metro busca minimizar el caos habitual en los sistemas de transporte durante las fechas festivas y periodos de alta demanda comercial como el Buen Fin.