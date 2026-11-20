El Metro de la Ciudad de México ampliará su servicio hasta la madrugada del 22 de noviembre de 2026. Líneas 1, 2, 3 y 9 tendrán horario extendido por el Festival Corona Capital y el partido de la NFL.

El Director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, confirmó que el servicio de metro extenderá su horario de operación durante el fin de semana. Esta medida afecta específicamente a cuatro líneas estratégicas con el objetivo de gestionar el afluencia masiva de público hacia los principales eventos culturales y deportivos programados para las fechas del 20, 21 y 22 de noviembre de 2026.

Ampliación de horarios en líneas clave del Metro CDMX

La hora de cierre del servicio se modificará para finalizar a las 01:30 horas de la madrugada en cada una de las jornadas indicadas. La decisión abarca específicamente la Línea 1 (rosa), la Línea 2 (azul), la Línea 3 (verde claro) y la Línea 9 (café). Estas rutas fueron seleccionadas por su proximidad geográfica a los recintos donde se celebrarán las actividades masivas y por su capacidad de conexión con otras redes de transporte público.

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La medida responde directamente a la necesidad de facilitar los traslados de los miles de asistentes que se dirigen al Autódromo de los Hermanos Rodríguez y al Estadio Banorte. El STC Metro de la Ciudad de México implementará operativos especiales de atención al usuario y refuerzos de seguridad para garantizar la integridad de los pasajeros y la fluidez del sistema durante estas horas adicionales de circulación nocturna.

Eventos masivos motivan la extensión del servicio de transporte

El principal detonante de esta modificación operativa es el festival de música internacional Corona Capital 2026, que se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado dentro del macro complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. El festival atraerá a una gran cantidad de artistas internacionales y comenzará sus actividades desde el viernes 20 de noviembre hasta el domingo 22 de noviembre de 2026, generando una demanda constante de movilidad durante toda la noche.

Además de la música, la capital recibirá un enfrentamiento de la National Football League (NFL) entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers. Este partido de fútbol americano está programado para el domingo 22 de noviembre con inicio a las 19:20 horas en el Estadio Banorte, conocido localmente como Estadio Ciudad de México. El evento incluirá un entretiempo destacado por la banda mexicana The Warning, lo que incrementará aún más la necesidad de transporte público después de la conclusión del encuentro deportivo.

Calendario de presentaciones y logística para el fin de semana

El calendario de eventos incluye presentaciones notables en días intermedios que también requieren logística de transporte. El sábado 21 de noviembre, el Palacio de los Deportes albergará el concierto de El Cuarteto de Nos, mientras que el Auditorio Nacional recibirá el espectáculo de cumbia de Los Ángeles Azules durante el mismo día. Estas actividades complementarias justifican la extensión del horario en las líneas que conectan con estos centros ceremoniales.

La autoridad de transporte ha informado que la extensión del servicio hasta la madrugada del domingo 22 de noviembre es una respuesta directa a la superposición de eventos de alta demanda. Los usuarios del Metro CDMX deben tener en cuenta que las Líneas 1, 2, 3 y 9 mantendrán su operatividad extendida únicamente para las fechas especificadas, con el fin de evitar saturaciones y facilitar el retorno seguro de la población capitalina a sus domicilios.