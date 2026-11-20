El Sistema de Transporte Colectivo CDMX alarga el servicio del Metro hasta la 01:30 horas en cuatro líneas este fin de noviembre. Este ajuste beneficia a miles de asistentes al festival Corona Capital y al partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings. Planifica tu ruta hoy.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México ha confirmado una ampliación significativa de sus horarios de operación para el fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2026. Esta medida excepcional está diseñada para atender la alta demanda de movilidad generada por dos eventos masivos de nivel internacional: el festival de música Corona Capital y el partido de fútbol americano de la National Football League (NFL) entre los equipos San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

Horarios extendidos en Líneas 1 2 3 9 Metro

Las Líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro CDMX permanecerán abiertas hasta las 01:30 horas de la madrugada, facilitando el regreso seguro de los asistentes a los conciertos y el encuentro deportivo. Los últimos trenes partirán de las estaciones terminales a la 01:00 horas, por lo que los usuarios deben planificar sus traslados con anticipación para evitar quedarse sin transporte disponible en las horas pico de salida de los eventos.

Also read Gorillaz y The Strokes lideran cartel del Corona Capital 2026 en CDMX

El festival Corona Capital se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante tres días consecutivos, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. Para este evento, la estación más estratégica es Ciudad Deportiva, ubicada en la Línea 9, que opera entre Pantitlán y Tacubaya. Esta línea ofrece conexiones directas con la Línea 1 en Pantitlán y Tacubaya, con la Línea 2 en Chabacano y con la Línea 3 en Centro Médico, integrando múltiples corredores viales.

Por su parte, el partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se disputará en el Estadio Banorte. La principal conexión para este estadio es la estación Tasqueña, perteneciente a la Línea 2. Esta estación conecta directamente con el Tren Ligero hacia Xochimilco, principal eje para los aficionados. La Línea 2 también permite intercambios con la Línea 1 en Pino Suárez, con la Línea 3 en Hidalgo y con la Línea 9 en Chabacano.

Rutas especiales Trolebús Estadio Banorte

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México implementará dos rutas especiales de Trolebús para el partido del domingo 22 de noviembre. Estas rutas, diseñadas para evitar la congestión vehicular, operarán con un costo de 150 pesos por persona, pagadero exclusivamente mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

La primera ruta conectará Plaza Carso con el Estadio Banorte, con salidas desde la calle Presa Falcón. La segunda ruta enlazará el Estadio Olímpico Universitario con el Estadio Banorte, con salidas desde la Terminal C.U. de la Línea 7 del Trolebús, ubicada sobre la Avenida Universidad. El horario de servicio para la ida al estadio será de 15:00 a 19:00 horas, mientras que para el regreso, el servicio operará desde las 22:00 horas hasta la 01:00 horas.

Cierre estaciones Zócalo Tenochtitlán Metro

De manera paralela, el Metro CDMX ha notificado que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanecerá cerrada desde el viernes 20 de noviembre hasta nuevo aviso. Este cierre se debe a las actividades del desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana, que requerirá el bloqueo de calles y avenidas en el centro histórico. Las autoridades instan a los usuarios a anticipar sus rutas y considerar alternativas de transporte público que no pasen por la zona afectada.

El cierre de esta estación clave impactará directamente en la movilidad de miles de trabajadores y estudiantes que transitan por el eje central de la capital. El cierre permanecerá activo hasta que se finalicen las conmemoraciones y se restablezca la normalidad en el tráfico peatonal y vehicular de la zona. Los ciudadanos deben revisar los avisos oficiales para actualizaciones en tiempo real.

Modificaciones Metrobús líneas 3 4 7

El servicio del Metrobús también sufrirá modificaciones importantes el viernes 20 de noviembre, entre las 09:00 y las 14:00 horas, debido a las actividades del desfile de la Revolución Mexicana. Estas alteraciones afectan específicamente a las Líneas 3, 4 y 7, suspendiendo el servicio en estaciones estratégicas del centro y poniente de la ciudad.

En la Línea 3, no habrá servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. El tráfico continuará únicamente en el tramo de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac. En la Línea 4, la Ruta Sur quedará sin servicio entre Plaza de la República y Pino Suárez, manteniendo operación entre San Pablo y San Lázaro, más las terminales 1 y 2.

La Línea 4 Ruta Norte no operará en el tramo de Buenavista a Bellas Artes, aunque sí lo hará desde Teatro Blanquita a San Lázaro, incluyendo Pantitlán y Alameda Oriente. Finalmente, la Línea 7 suspende el servicio en Hidalgo, El Caballito y Amajac, manteniendo la circulación en los tramos de Indios Verdes a Glorieta Violeta y de París a Campo Marte.

Impacto en la movilidad ciudadana CDMX

Esta coordinación entre Metro, Trolebús y Metrobús representa un esfuerzo logístico sin precedentes para manejar la demanda generada por eventos de esta magnitud. La extensión de horarios hasta la 01:30 horas en las líneas principales garantiza que los miles de asistentes al festival Corona Capital y al partido de la NFL tengan una salida segura y eficiente.

Los usuarios deben recordar que el pago en las rutas especiales del Trolebús es exclusivamente electrónico mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, no se aceptará pago en efectivo. Para el Metro, la ampliación de horario es automática en las líneas designadas, pero los pasajeros deben vigilar los horarios de los últimos trenes terminales a la 01:00 horas para asegurar su regreso.

La integración de estos sistemas de transporte busca reducir la dependencia del vehículo particular en una de las ciudades más congestionadas del mundo. Al ofrecer corredores especializados y horarios extendidos, las autoridades buscan minimizar el tiempo de traslado y maximizar la seguridad de los ciudadanos durante este fin de semana festivo y deportivo en la Ciudad de México.