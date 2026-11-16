Metro CDMX: Horario especial el 16 de noviembre por la Revolución

El Metro CDMX abrirá dos horas más tarde el 16 de noviembre de 2026 por el descanso de la Revolución Mexicana. Conoce el horario detallado y las restricciones de bicicletas.

La Secretaría de Transportes y Vías Terrestres del Distrito Federal (STC Metro) ha confirmado que la red de transporte subterráneo ajustará su horario de operación para la jornada del 16 de noviembre de 2026. Esta modificación se debe al descanso obligatorio establecido para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo día festivo oficial se trasladó al tercer lunes de dicho mes.

Apertura retrasada y cierre nocturno

El Metro de la Ciudad de México iniciará sus operaciones a las 7:00 horas del lunes 16 de noviembre de 2026, dos horas después de lo habitual. Este cambio implica que las 195 estaciones que conforman la red, distribuidas en sus 12 líneas, no recibirán a los usuarios a la hora estándar de apertura, que normalmente comienza a las 5:00 horas entre semana. La medida adopta el mismo protocolo de funcionamiento que se aplica los domingos y otros días de descanso nacional.

Also read Bengals vs Steelers EN VIVO: horario y dónde ver en México hoy

Por el contrario, el horario de cierre se mantendrá inalterable, por lo que el servicio finalizará a las 24:00 horas como es costumbre. Esta extensión del periodo de actividad nocturna permite a los pasajeros aprovechar la infraestructura durante la tarde-noche, a pesar de la demora en el arranque de las actividades matutinas. Los usuarios deben planificar sus trayectos con antelación para evitar llegar a las estaciones antes de las 7:00 horas cuando todas las puertas permanecerán cerradas.

Impacto en la movilidad matutina

El bloqueo parcial de la movilidad en las primeras horas de la mañana afectará directamente a los trabajadores y estudiantes que dependen del tren subterráneo. Quienes necesiten trasladarse antes de las 7:00 horas del lunes 16 de noviembre de 2026 deberán buscar alternativas de movilidad distintas o ajustar sus rutinas personales para no perder tiempo esperando en la vía pública. La STC recomienda encarecidamente mantenerse atento a los canales oficiales y redes sociales de la institución para recibir actualizaciones en tiempo real sobre cualquier incidencia operativa.

El restablecimiento de la normalidad en el transporte masivo está programado para el martes 17 de noviembre, cuando el STC Metro retomará su horario habitual de servicio. En esa fecha, las estaciones reabrirán nuevamente a las 5:00 horas, permitiendo el flujo normal de la población trabajadora hacia sus destinos. Este periodo de puente se presenta como una ventana de adaptación logística para los usuarios más frecuentes del sistema.

Bicicletas y accesibilidad en la red

Una disposición favorable para los ciclistas urbanos es la vigencia del programa Tu bici viaja en Metro durante el día festivo del 16 de noviembre de 2026. A diferencia de los días laborables, donde el acceso con bicicletas convencionales está restringido a partir de las 22:00 horas hasta el cierre, en este día festivo se permitirá el ingreso con bicicletas durante toda la jornada operativa. Esta flexibilidad facilita la intermodalidad para quienes busquen combinar el transporte público con el ejercicio físico al finalizar sus trayectos o comenzar actividades recreativas.

Los usuarios con bicicletas plegibles tienen una ventaja adicional, ya que pueden transportarlas en las instalaciones del metro cualquier día de la semana y durante todo el horario de operación, siempre que permanezcan completamente plegadas. Esta norma no se ve afectada por el cambio de horario de apertura, ofreciendo una opción segura y rápida para quienes utilizan este tipo de equipamiento para desplazarse por la capital mexicana.