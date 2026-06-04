Metro CDMX prolonga servicio emergente en Línea 2

El Metro de la Ciudad de México ha anunciado que prolongará el servicio emergente en la Línea 2 hasta el próximo lunes, debido a la conclusión de trabajos pendientes relacionados con la vialidad y líneas de transporte en la capital.

El Metro de la Ciudad de México (Metro CDMX) ha anunciado que prolongará el servicio emergente en la Línea 2 hasta el próximo lunes, debido a la conclusión de trabajos pendientes relacionados con la vialidad y líneas de transporte en la capital.

Durante estos tres días, la Línea 2 seguirá funcionando de manera parcial, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y permitir que concluyan las intervenciones programadas. El servicio emergente gratuito de autobuses de RTP seguirá operando, aunque se espera que los tiempos de traslado sean significativamente más largos que los habituales.

Los usuarios han tenido que esperar largas filas y retrasos en estaciones como Pino Suárez y Xola, donde cientos de personas han tenido que abordar las unidades de RTP habilitadas como apoyo. El Metro ha recomendado a los usuarios tomar previsiones en sus tiempos de traslado hasta que se reanude la operación normal de la Línea 2. La operación parcial de la Línea 2 ha sido criticada por los usuarios, que han denunciado retrasos de hasta 40 minutos.

La situación ha generado una gran cantidad de frustración y molestia entre los usuarios, que esperan que la operación normal se reanude lo antes posible. La Línea 2 es una de las líneas de transporte más importantes de la Ciudad de México y su cierre ha afectado a miles de personas que dependen de ella para sus desplazamientos diarios.

El Metro ha asegurado que está trabajando para minimizar los efectos del cierre y que la operación normal se reanudará lo antes posible. La situación ha generado una gran cantidad de especulación y debate en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su frustración y molestia por la situación. La operación parcial de la Línea 2 ha sido calificada como una 'catástrofe' por algunos usuarios, que han denunciado la falta de planificación y coordinación por parte del Metro.

La situación ha generado una gran cantidad de preocupación entre los usuarios, que esperan que la operación normal se reanude lo antes posible. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y congestionadas del mundo y su sistema de transporte es uno de los más importantes. La operación parcial de la Línea 2 ha generado una gran cantidad de problemas y complicaciones para los usuarios, que esperan que la situación se resuelva lo antes posible.

La situación ha generado una gran cantidad de especulación y debate en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su frustración y molestia por la situación. La operación parcial de la Línea 2 ha sido calificada como una 'catástrofe' por algunos usuarios, que han denunciado la falta de planificación y coordinación por parte del Metro. La situación ha generado una gran cantidad de preocupación entre los usuarios, que esperan que la operación normal se reanude lo antes posible.

La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y congestionadas del mundo y su sistema de transporte es uno de los más importantes. La operación parcial de la Línea 2 ha generado una gran cantidad de problemas y complicaciones para los usuarios, que esperan que la situación se resuelva lo antes posible





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