Metro de México da de baja dispositivos de inspección y control de acceso a las estaciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro en México dio de baja los dispositivos de inspección y control de acceso a las estaciones de la Red, lo que facilita el ingreso de armas y drogas en cualquiera de las estaciones.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro en México dio de baja los dispositivos de inspección y control de acceso a las estaciones de la Red, lo que facilita el ingreso de armas y drogas en cualquiera de las estaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no tiene dispositivos tecnológicos para revisar si armas de fuego, armas blancas o narcóticos son ingresados a las instalaciones del Metro. La seguridad en las 12 Líneas del Metro se limita a la presencia de cuatro mil 330 elementos policiales en las 195 estaciones.

En noviembre del 2024, un sujeto apuñaló a cuatro personas en el andén de la estación Tacubaya de la Línea siete, y el Gobierno capitalino prometió colaborar con la SSC para implementar un plan de seguridad reforzado. Sin embargo, la cantidad de agentes de la SSC no creció, incluso disminuyó.

En diciembre del 2024, se presumió que el Metro es un medio de movilidad muy sensible que no podría funcionar sin el respaldo de los cinco mil 800 efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria Industrial (PBI), pero la SSC respondió que tiene asignados cuatro mil 330 elementos a las instalaciones del Metro. Tras el ataque cometido por Jimmy "N", en las estaciones de mayor afluencia se intensificaron las revisiones a través de bandas de seguridad, escáneres y arcos, pero estas inspecciones se detuvieron al poco tiempo.

Todos estos dispositivos que filtran artículos prohibidos fueron dados de baja, con información de la SSC, desde marzo del 2025. Lo que facilita el ingreso de armas y drogas en cualquiera de las paradas, sean de baja o alta concurrencia, sin que al momento se cuente con un registro de objetos prohibidos decomisados





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