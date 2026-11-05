Metro reanuda operación Línea B tras incendio en Oceanía

El STC Metro restableció el servicio en la Línea B tras más de 16 horas de suspensión por un incendio eléctrico en la estación Oceanía. El director Adrián Rubalcava destacó la respuesta rápida del personal.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reanudó plenamente la circulación de trenes en la Línea B, que conecta las estaciones de Buenavista con Ciudad Azteca, después de una interrupción que superó las 16 horas. Este restablecimiento ocurre tras un incidente crítico de incendio que afectó las instalaciones exteriores entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía, generando una seria contingencia operativa en la red de transporte capitalina.

Detalles del Incidente y Daños Técnicos

La suspensión parcial del servicio se originó aproximadamente a las 3:00 horas del día miércoles, cuando un incendio estalló en las inmediaciones de la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía. Las altas temperaturas y el fuego causaron daños significativos a la infraestructura crítica, destruyendo cableado eléctrico y comprometiendo los sistemas de señalización y pilotaje automático que garantizan la seguridad de la operación.

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Durante el proceso de reparación, las autoridades del Metro mantuvieron un servicio limitado en un tramo específico de la línea para minimizar el impacto en la movilidad de los usuarios, mientras desplegaban equipos técnicos especializados para evaluar y reparar la extensa cantidad de daños causados por las llamas.

Reconocimiento al Personal y Respuesta Institucional

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, emitió un comunicado oficial a través de redes sociales confirmando que los trenes circulan nuevamente en ambos sentidos y que todas las estaciones de la línea han reabierto sus puertas al público. El titular enfatizó que la recuperación se debió al esfuerzo ininterrumpido de más de 50 trabajadoras y trabajadores de diversas áreas del organismo, quienes iniciaron labores desde la madrugada para atender la emergencia.

Rubalcava expresó su reconocimiento personal por el profesionalismo y la intervención inmediata del equipo, señalando que su compromiso fue determinante para restablecer la operación. Además, agradeció explícitamente la colaboración de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Apoyo Externo y Movilidad en la Zona

La respuesta institucional también incluyó el apoyo de Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, y de otras autoridades metropolitanas que participaron activamente en la gestión de la contingencia. Durante las horas críticas, la RTP proporcionó unidades de transporte adicionales para facilitar el traslado de los usuarios afectados por la suspensión del servicio, asegurando que la movilidad no se detuviera por completo en la zona.

La coordinación entre las distintas dependencias permitió contener los efectos del incidente y asegurar que la infraestructura fuera reparada con la debida seguridad antes de volver a la operación completa, evitando riesgos para los pasajeros y el personal operativo.

Impacto Inmediato y Estado Actual del Servicio

Actualmente, el servicio de la Línea B opera con normalidad, permitiendo a los ciudadanos retomar sus rutinas de viaje sin restricciones adicionales. El incidente ha sido atendido y las vías están limpias, lo que permite una circulación fluida en todo el trayecto desde Buenavista hasta Ciudad Azteca sin reportes de retrasos mayores.