La tarifa del Metrobús que conecta las terminales 1 y 2 del AICM bajó de 30 a 6 pesos a partir del 16 de noviembre, marcando el costo más bajo en 15 años para mejorar la movilidad.

A partir del lunes 16 de noviembre, el costo del boleto para utilizar el servicio de Metrobús que enlaza las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM) Benito Juárez experimentó una reducción drástica. La tarifa oficial, que anteriormente se mantenía en 30 pesos, ha descendido inmediatamente a tan solo 6 pesos por viaje. Esta decisión estratégica busca aliviar la carga económica en los bolsillos de los usuarios que dependen de este sistema de movilidad dentro de la capital mexicana y sus conexiones aeroportuarias clave.

Mecanismo de la reducción histórica de costos

Este ajuste tarifario representa un hito significativo en la historia reciente del transporte público local, ya que establece el precio más bajo registrado en un período de al menos 15 años. Durante esa década y media, el costo del pasaje había experimentado un incremento progresivo, pasando de los 10 pesos iniciales hasta los 30 pesos vigentes hasta hace pocos días. La implementación de esta nueva tasa no es un cambio aislado, sino el resultado de una colaboración técnica directa entre la entidad operativa Metrobús y Grupo Aeroportuario Marina.

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El objetivo central de esta alianza es garantizar que el servicio ofrezca una alternativa de transporte accesible, segura y económica para el público general. Al reducir la barrera de entrada económica, se espera fomentar el uso de este medio de transporte como una opción viable y eficiente para viajeros locales y internacionales que necesitan desplazarse entre las instalaciones de la terminal aérea y el resto de la red de transporte de la Ciudad de México.

Ubicaciones de embarque y puntos estratégicos

Para facilitar la integración con la red existente, los puntos de ascenso y descenso del servicio permanecerán inalterados en sus ubicaciones establecidas. Los usuarios deberán dirigirse al exterior de la puerta 7 en la Terminal 1 del aeropuerto para abordar o descargar del autobús. En el caso de la Terminal 2, el punto de encuentro se encuentra a la salida de la puerta 4, localizado estratégicamente junto a la terminal de autobuses foráneos, lo que permite una transición fluida hacia otros modos de transporte interestatal.

Es fundamental destacar que esta tarifa reducida de 6 pesos aplica exclusivamente para el tramo que conecta las instalaciones del aeropuerto con la estación Amajac. El servicio de Metrobús desde y hacia la estación Amajac conservará su tarifa habitual de 30 pesos, manteniendo así la estructura de precios estándar para la ruta troncal que no involucra directamente el acceso aeroportuario en esta promoción específica.

Programa de operación y horarios detallados

La operación del Metrobús del AICM sigue un cronograma riguroso adaptado a los días laborables y fines de semana para maximizar la cobertura. De lunes a viernes, la primera salida desde la estación Amajac se realiza a las 04:41 horas, con la última salida a las 23:21 horas. Inversamente, desde las estaciones Aeropuerto T1 y T2, el primer autobús parte a las 00:04 horas y el último a las 23:21 horas. Este horario asegura una ventana de servicio nocturna considerable para los viajeros que llegan o salen tarde.

Los sábados, los horarios inician ligeramente más tarde con la primera salida desde Amajac a las 04:42 horas y desde el Aeropuerto T1 y T2 a las 04:47 horas. Las salidas nocturnas cesan a las 23:14 horas desde Amajac y a la medianoche (00:00 horas) desde las terminales aeroportuarias. Durante los domingos, la primera salida desde Amajac es a las 04:35 horas y desde el aeropuerto a las 04:42 horas, con la última salida nocturna fijada a las 23:23 horas desde Amajac y 00:00 horas desde las terminales.

Impacto en la conectividad y compromiso institucional

La disminución en el costo del pasaje refrenda el compromiso compartido del Grupo Aeroportuario Marina, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad y el propio Metrobús por fortalecer la conectividad aeroportuaria. Estas instituciones buscan ofrecer alternativas de transporte seguras, eficientes y accesibles que contribuyan directamente a mejorar la movilidad diaria en esta importante terminal aérea, por la cual transitan miles de personas cada día.

Ante esta nueva realidad tarifaria, el Metrobús recomienda encarecidamente a los usuarios mantenerse informados sobre el estatus actual de cada línea a través de su página oficial. Esta medida administrativa y operativa no solo reduce gastos inmediatos, sino que sienta las bases para un sistema de transporte metropolitano más inclusivo, alineado con los objetivos de sostenibilidad y bienestar social de la capital mexicana.