Mexican health authorities are on high alert as the Republic of Congo football team prepares to arrive in Guadalajara for a game in the midst of an Ebola outbreak back home, with health secretary David Kershénobich assuring the country is well-prepared for emergency scenarios while tightening surveillance measures.

Guadalajara , México de un brote de ébola en el país de origen de la selección de fútbol, en medio de una alerta sanitaria, se prepara para recibir a la selección de República Democrática del Congo (RDC) para un partido.

David Kershénobich, Secretario de Salud de México, ha asegurado que México está preparado para cualquier eventualidad, mientras intensifican las medidas de vigilancia epidemiológica. Las autoridades mexicanas han intensificado las medidas de vigilancia epidemiológica y el sistema de salud nacional se encuentra en estado de alerta y preparación para responder a cualquier caso.

El funcionario ha detallado que la Secretaría de Salud ha distribuido guías clínicas detalladas a los funcionarios sanitarios de todo el país para la detección y aislamiento temprano de casos sospechosos. Hay preocupación por la situación de salud global y se ha emitido una alerta de viaje oficial para informar sobre la situación





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