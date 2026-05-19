Mexican Government Confirms US Rejected Extradition of Victor Manuel Alvarez Puga

The Mexican government confirmed that the US authorities rejected the extradition of Victor Manuel Álvarez Puga, the attorney-spouse of Inés Gómez Mont, for allegedly organizing a criminal organization, money laundering, and tax evasion related to the misappropriation of public funds. The news came during a morning conference led by President Claudia Sheinbaum, where the secretary of Foreign Relations, Pedro Velasco, presented data on extradition processes between Mexico and the US.

El gobierno de México confirmó que autoridades estadounidenses rechazaron la extradición del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont . La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal por un presunto desvío millonario de recursos públicos.

El gobierno de México confirmó que Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición del abogado mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora y ex presentadora de televisión Inés Gómez Mont, al considerar que los delitos señalados por la FGR no corresponden a conductas violentas. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, presentó datos relacionados con los procesos de extradición entre México y Estados Unidos.

México ha solicitado 269 extradiciones a Estados Unidos desde 2018. Durante su intervención, el funcionario explicó que entre enero de 2018 y mayo de 2026, el gobierno mexicano presentó 269 solicitudes de extradición ante autoridades estadounidenses.

Sin embargo, señaló que hasta ahora ninguna de esas solicitudes se ha concretado. El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga volvió a cobrar relevancia luego de que su nombre desapareciera recientemente de los registros públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sin que exista información oficial sobre su situación jurídica actual o su paradero.

La Fiscalía General de la República acusa al abogado de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal. De acuerdo con las investigaciones federales, Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, habrían encabezado una red de empresas factureras vinculada con un presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos provenientes de contratos relacionados con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Tras la detención migratoria del abogado en septiembre pasado, las autoridades mexicanas insistieron en obtener su extradición. Sin embargo, el gobierno federal reconoció ahora que Washington rechazó entregar al abogado debido a que los delitos señalados por la FGR no fueron considerados violentos bajo los criterios de las autoridades estadounidenses.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, comentó en la conferencia que el rechazo de solicitudes de extradición o la petición de información adicional forma parte de los mecanismos habituales de cooperación bilateral entre ambos países.

“Es una práctica común entre los dos países. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado”, declaró el subsecretario





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