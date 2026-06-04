Mexican Journalists Demand Investigation of Facebook Page Accusing Reporter of Informing on Drug Cartel

Mexican journalists and human rights defenders have demanded an investigation into a Facebook page that accused a reporter of informing on a drug cartel, amid threats against the journalist and a broader climate of impunity for press crimes in the country.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), junto al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, así como la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa exigieron a las autoridades del Estado investigar "de manera rápida y transparente" una página de la red social Facebook ante las falsas acusaciones de asociación con el crimen organizado contra la reportera de investigación América Armenta, así como garantizar su seguridad.

La presidenta electa de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio es objeto de presuntas amenazas y señalamientos falsos difundidos a través de la página de Facebook "Punto Rojo", la cual publicó el 1 de junio una imagen de Armenta y afirmando, sin fundamentos, que la comunicadora trabajaba como "halcón" (informante) para narcotraficantes locales. América Armenta es una experimentada reportera de investigación independiente que ha documentado la corrupción, los abusos a los derechos humanos y el crimen organizado en Sinaloa para múltiples medios de comunicación locales durante la ola de violencia criminal desatada desde el 2024 tras el arresto de Ismael 'El Mayo' Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, por parte de las autoridades estadounidenses.

SE PRONUNCIAN CONTRA AMENAZAS El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa expresó su apoyo a la periodista e integrante activa de la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa: "hacemos un llamado enérgico a las autoridades locales y federales para que garanticen su seguridad y mecanismo de protección ciudadana". Señalaron que hoy más que nunca el estado de Sinaloa necesita del periodismo "independiente, verificado y crítico, así como del acceso a la información pública en un contexto de violación a los derechos humanos", afirmando que en este último rubro se ha visto afectada en medio de una crisis de seguridad pública, económica y política.

Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, señala que las "falsas acusaciones contra América Armenta son especialmente atroces dada la actual ola de violencia criminal en Sinaloa, donde los reporteros son blanco habitual tanto del crimen organizado como de funcionarios estatales, y en medio de la impunidad casi total de los delitos contra la prensa en México", por lo que las autoridades federales de México y de Sinaloa deben investigar la publicación y garantizar la seguridad de la periodista. CPJ ha informado que en redes sociales regularmente aparecen este tipo de perfiles en México, sin anónimos y son utilizados por bandas criminales para difundir información falsa.

Tobyanne Ledesma, quien encabeza el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dijo al Comité para la Protección de los Periodistas que se estableció comunicación con Armenta. Mientras que la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa publicó un posicionamiento este 3 de junio, dirigido a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, a la directora del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano, y al titular de la Vicefiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Eladio García Arredondo, para investigar las amenazas a la periodista.

Así como que privilegie el análisis de su labor periodística con la aplicación de un enfoque de protección a la libertad de expresión y advirtió que la difusión de acusaciones sin sustento en redes sociales representa un riesgo para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el contexto de Sinaloa





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