Mexican Officials Held Hostage by Local Residents for Hospital Construction

Atlixtac residents held six state officials, two federal officials, and a CDHEG visitor hostage for three days, demanding the construction of a second-level hospital. The government was forced to initiate construction in September of this year.

Al menos seis funcionarios estatales, dos federales y un visitador de los derechos humanos fueron retenidos al acudir a dialogar con 500 vecinos. Pobladores de Atlixtac reciben a la gobernadora de Guerrero y al director general del IMSS Bienestar que fueron a liberar a funcionarios federales y estatales retenidos.

. Foto: IMSS Bienestar CHILPANCINGO, Gro. (apro). - Con la retención por tres días de funcionarios federales y estatales, pobladores del municipio de Atlixtac, en la Montaña de Guerrero, obligaron al gobierno de México a iniciar la construcción de un hospital en septiembre de este año.

Durante el jueves, viernes y sábado, al menos seis funcionarios estatales, dos federales y un visitador de los derechos humanos fueron retenidos al acudir a dialogar con 500 vecinos que en la víspera bloquearon la carretera federal Tlapa – Chilpancingo para exigir la construcción de un hospital de segundo nivel. La vía conecta a los municipios de la región Centro con los de la Montaña.

El 9 septiembre del año pasado, la población reactivó sus protestas para pedir que se termine la construcción de un hospital que había indicado en 2001. La obra fue suspendida seis años después por el reclamó del terrero por particulares. En 2023, tribunales agrarios validaron la donación del terreno que en vida hizo el dueño para edificar el nosocomio.

El 11 de noviembre de 2025, tres integrantes del Comité de Gestión acudieron a la Ciudad de México para entregar la solicitud a las oficinas del IMSS – Bienestar, pero se accidentaron en la curva La Pera de la autopista del Sol entre Cuernavaca y la capital del país. En el accidente murió el abogado de la localidad, Oscar Rosalino Catalán Quiroz, de 42 años, y resultó con severas lesiones Omar Catalán Navez, enfermero de 33 años y vecino de Atlixtac.

El joven, continúa con cuidados especiales en su casa. El 22 de octubre fue la primera retención por más de 30 horas de funcionarios estatales y un diputado local. El pasado miércoles 3 de junio, unos 500 pobladores bloquearon dos puntos de la carretera Tlapa – Chilpancingo bajo el argumento de que el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, no cumplió con colocar la primera piedra del hospital el 23 de abril.

Al siguiente día fueron privados de su libertad, el director de seguimiento de obras de hospitales IMSS Bienestar, Jorge Iván Flores Camacho y el enlace de la Secretaría de Gobernación, Rafael Montalván Astudillo. El titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga; el subsecretario para Asuntos Agrarios, Gustavo Miranda González; el director estatal de gobernación, Rafael Julián Arcos y tres funcionarios en la entidad del IMSS Bienestar encabezados por el coordinador Jesús Ulises Adame Reina.

También fueron retenidos el tercer visitador de la CDHEG, Román Jaimes Contreras y elementos de la Policía Estatal que resguardaban a los funcionarios. El viernes por la mañana Alejandro Svarch anunció en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que este año iniciará la construcción del hospital en Atlixtac, en la Montaña de Guerrero, tras 25 años de gestiones.

El nosocomio, dijo, contará con 31 camas, nueve consultorios, laboratorio y especialidades como ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, odontología y medicina tradicional. Sin embargo, los funcionarios federales y estatales, así como los policías estatales, fueron liberados hasta la mañana del sábado cuando acudieron al municipio el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch y la gobernadora de Guerrero. El funcionario federal y la mandataria estatal arribaron en helicóptero a la población, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Fueron recibidos con cadenas de flores, aplausos y dianas de música de viento por los manifestantes y el alcalde Guillermo Matías Marrón. Matías Marrón es parte de los 10 ediles que abandonaron la Mesa de Coordinación para la Paz tras la crisis de seguridad derivada por la incursión de un grupo criminal a comunidades del municipio vecino de Chilapa.

En la cuenta oficial en Facebook “Servicios de Salud IMMS Bienestar” se informó que el director general Alejandro Svarch, y la gobernadora, Evelyn Salgado, acudieron a Atlixtac para acordar el inicio de la construcción del nuevo hospital en septiembre de este año. Por decisión de la comunidad, la unidad llevará el nombre de Hospital General “Óscar Rosalino Catalán Quiroz”, en honor al líder comunitario que dedicó años a impulsar esta demanda y perdió la vida cuando viajaba para gestionar la construcción del hospital, indicó el comunicado oficial.

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