Mexican Regional Band Los Inquietos del Norte Suffers Truck Fire but No One Is Hurt, No Concerts Canceled

Mexican regional band Los Inquietos del Norte experienced a near-fire disaster when their truck caught fire on the way to a concert in Salt Lake City. Despite the alarming situation, no one was injured because the members were able to escape in time, preventing any potential accidents.

Los Inquietos del Norte, un grupo regional mexicano exitoso que ha visitado cada rincón de México y Estados Unidos, sufrió un fuerte percance mientras viajaban en un camión hacia Salt Lake City, lugar de su próximo concierto.

El camión se incendió y murieron las llamas, pero nada de lo que parecía. Los miembros de la banda salieron a confirmar que todos estaban bien, y aunque el camión se quemó, no hubo personas lesionadas gracias a un aviso en tiempo real. La banda no canceló los shows del sábado y domingo en Salt Lake City y Molalla, Oregon, después de agradecer a Dios por su suerte y cantar su tema ‘Mi amigo el de arriba’ en vivo





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