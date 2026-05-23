Mexican Users Under Fire as Insurance Premiums Spike

With increasing medical and automobile insurance premiums, many Mexican users are facing financial strain. Experts and financial media reports the increase is due to a combination of factors including medical inflation, hospital cost hikes, increased component and labor costs, higher claim volume, and adjusted taxes affecting insurance companies. However, despite higher insurance rates, users are not experiencing fewer disputes. The number of complaints against insurance companies increased by 8% in the first quarter of 2026, particularly in healthcare and car insurance. AXA, one of the largest insurance companies, is facing the most complaints, with 3,188 actions filed against the company in the first four months of 2026 alone, compared to 9,418 claims in 2025.

El aumento en las primas de seguros médicos y de autos comenzó a golpear con fuerza a miles de usuarios en México. Según especialistas y medios financieros, los incrementos responden a una combinación de factores: inflación médica, encarecimiento hospitalario, aumento en el costo de refacciones y mano de obra, mayor siniestralidad y ajustes fiscales que impactaron a las aseguradoras.

Bajo esos argumentos, las compañías han aplicado renovaciones con incrementos importantes. El problema es que pagar más no necesariamente se ha traducido en menos conflictos ni en una mejor percepción del servicio.

Por el contrario, según reportaron diversos medios nacionales, el propio presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, advirtió que las quejas contra aseguradoras aumentaron 8 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026, especialmente en seguros de autos y gastos médicos. De acuerdo con lo publicado por Infobae México, el funcionario reconoció que las inconformidades comenzaron a repuntar después de varios años de relativa estabilidad.

Según las cifras oficiales consultadas por esta columna, uno de los casos que más llama la atención es el de AXA. La empresa que dirige Daniel Bandle se encuentra dentro de las aseguradoras con mayor volumen de procedimientos ante la autoridad financiera. Tan solo entre enero y abril de 2026, la Condusef reportó 3 mil 188 acciones de defensa iniciadas contra la compañía.

La lectura de fondo es que miles de personas continúan recurriendo a la autoridad financiera para disputar negativas de pago, controversias contractuales o problemas relacionados con sus pólizas. El dato relevante es que las quejas siguen existiendo en niveles masivos. Para AXA el problema ya no parece solamente operativo, sino reputacional. La aseguradora aparece constantemente en publicaciones digitales relacionadas con incrementos de primas, dificultades para hacer válidas coberturas y disputas administrativas.

El dato importante es que las quejas siguen existiendo en niveles masivos. Cuando el cliente percibe que paga más, enfrenta más restricciones y además debe acudir a la Condusef para defenderse, el desgaste de confianza se vuelve inevitable. AXA no es la única empresa enfrentando esta crisis de credibilidad, pero sí uno de los casos más visibles. Porque en el negocio de los seguros la confianza lo es todo.

Y cuando la conversación pública empieza a girar más alrededor de quejas, expedientes y conflictos que de protección y respaldo, el problema deja de ser financiero, se convierte en un problema de legitimidad ante sus propios asegurados. Los indicadores de corrupción comenzaron a convertirse en un nuevo frente de presión para el gobierno de Samuel García en Nuevo León.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025 reveló que los ciudadanos que dijeron haber experimentado actos de corrupción aumentaron 70 por ciento respecto a 2021, al pasar de 18 mil 684 a 31 mil 833 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que supera la media nacional





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