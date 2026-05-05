Mexicana Repatriada Tras Intercepción de Flotilla Global Sumud por Israel; SRE Condena Acción

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa sobre el regreso de una ciudadana mexicana tras la intercepción de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel, condenando enérgicamente la acción como una violación del derecho internacional y exigiendo respeto a los derechos de los tripulantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) informó sobre el regreso a México de Abril Rojas Ángel , ciudadana mexicana que viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud , la cual fue interceptada por fuerzas israelíes.

La SRE condenó enérgicamente la intercepción de la flotilla, calificándola como una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos. El incidente ocurrió en aguas internacionales, y la SRE exige el respeto a los derechos de todos los tripulantes, incluyendo su bienestar físico y mental, así como su derecho a la libre circulación. La Cancillería expresó su agradecimiento a las autoridades de Grecia y Turquía por su apoyo en la repatriación de la ciudadana mexicana.

El embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, brindó asistencia a Rojas Ángel en territorio griego, mientras que el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro Garza, coordinó los esfuerzos para su regreso al país. La SRE aseguró que se le proporcionará a Abril Rojas Ángel el apoyo necesario.

Además, la SRE mantiene contacto constante con los familiares de los otros siete ciudadanos mexicanos que también se encontraban a bordo de la flotilla y que, hasta el momento, se reportan en buen estado. Se enfatizó la importancia de que se respeten los derechos de todos los tripulantes y se garantice su bienestar. La declaración de la SRE subraya la firme oposición de México a este tipo de intercepciones, considerándolas inaceptables bajo cualquier circunstancia.

La situación ha generado preocupación en el gobierno mexicano, que considera esencial la protección de sus ciudadanos en el extranjero y el cumplimiento de las normas internacionales. La SRE continuará monitoreando de cerca la situación y trabajando para asegurar la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos involucrados. La intercepción de la flotilla ha provocado una ola de críticas a nivel internacional, con numerosos países y organizaciones denunciando la acción israelí como una violación del derecho internacional.

México se une a estas voces de condena y reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la soberanía de las naciones. La SRE ha dejado claro que no tolerará acciones que pongan en riesgo la integridad de sus ciudadanos o que violen los principios fundamentales del derecho internacional.

La diplomacia mexicana se mantiene activa en la búsqueda de una solución pacífica y justa a esta situación, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de sus nacionales. La SRE ha establecido canales de comunicación directos con las autoridades israelíes para expresar su preocupación y exigir una explicación detallada sobre los hechos ocurridos. Se espera que las autoridades israelíes tomen medidas para garantizar el respeto a los derechos de los tripulantes y permitir su libre circulación.

La situación de la Flotilla Global Sumud pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos en el ámbito marítimo y de promover el respeto al derecho internacional. México se compromete a seguir trabajando en esta dirección, en colaboración con otros países y organizaciones internacionales. La SRE ha reiterado su solidaridad con los tripulantes de la flotilla y ha ofrecido su apoyo a sus familias.

Se ha establecido un equipo de asistencia consular para brindar información y apoyo a los familiares de los ciudadanos mexicanos involucrados. La SRE ha asegurado que se mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances en este caso y que tomará todas las medidas necesarias para proteger los derechos de sus ciudadanos.

La intercepción de la flotilla ha generado un debate sobre la legalidad de las acciones israelíes y sobre la necesidad de establecer límites claros a la actuación de las fuerzas armadas en aguas internacionales. México considera que es fundamental que se respeten los principios del derecho internacional y que se eviten acciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.

La SRE ha reafirmado su compromiso con la defensa de la paz y la seguridad internacionales y ha instado a todas las partes involucradas a buscar una solución pacífica y justa a esta situación





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