Mexicanos prevén más inflación y ajustan sus finanzas: ahorro y vivienda en riesgo

La confianza del consumidor en México cae ante expectativas de precios al alza. Familias reducen consumo y postergan sueños de casa propia.

La percepción de los mexicanos sobre la economía no mejora. Según las más recientes encuestas de confianza del consumidor , la mayoría espera que los precios sigan aumentando en los próximos meses, lo que encarecerá aún más el costo de vida.

Este pesimismo se refleja en diversos indicadores, como la intención de compra de bienes duraderos y la capacidad de ahorro. Las familias han tenido que ajustar su consumo diario, reduciendo gastos en productos no esenciales y buscando ofertas para estirar el presupuesto. Uno de los rubros más afectados es la alimentación: productos como el chile serrano y otros vegetales han mantenido una tendencia al alza, presionando el gasto diario en los hogares.

Aunque el precio del huevo se ha estabilizado tras alcanzar los 100 pesos por kilo a principios de año, su costo actual de alrededor de 45 pesos sigue siendo elevado en comparación con niveles históricos. El impacto de la inflación va más allá del consumo cotidiano. La desconfianza en el control de precios está afectando las metas financieras a mediano y largo plazo de las familias mexicanas.

Dos rubros clave muestran signos de deterioro: la capacidad de ahorro y los planes de compra de vivienda. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, la percepción sobre la posibilidad de ahorrar cayó 2.6 puntos respecto al año anterior, lo que indica que los hogares no están logrando guardar dinero.

Asimismo, el indicador de intención de comprar, construir o remodelar una vivienda en los próximos dos años se estancó en niveles bajos, reflejando que el sueño de tener casa propia se ha puesto en pausa para muchas familias. Estos datos son consistentes con el pesimismo generalizado: el índice de confianza del consumidor registró una caída anual de 2.5 puntos, mostrando que la gente no ve una mejoría en el corto plazo.

Ante este panorama, los analistas recomiendan a las familias revisar sus presupuestos y priorizar gastos esenciales, así como buscar alternativas de ahorro e inversión que puedan proteger su patrimonio de la inflación. Sin embargo, la falta de confianza en la economía y la incertidumbre sobre el rumbo de los precios dificultan la toma de decisiones financieras.

El gobierno ha implementado medidas como el fortalecimiento del IEPS a bebidas azucaradas, lo que ha encarecido aún más ciertos productos, pero no ha logrado contener el alza generalizada. Mientras tanto, los consumidores continúan ajustando sus hábitos: compran marcas más baratas, reducen el consumo de productos procesados y buscan promociones. Esta situación podría prolongarse si no se implementan políticas efectivas para estabilizar los precios y restaurar la confianza en la economía. El panorama a futuro es incierto.

Aunque algunos analistas esperan que la inflación ceda hacia finales de año, la mayoría de los hogares no confía en que los precios se estabilicen pronto. La incertidumbre electoral y los cambios en políticas económicas también contribuyen a la cautela. Mientras tanto, las familias mexicanas continúan navegando un entorno de precios altos, recortando gastos discrecionales y posponiendo inversiones significativas como la compra de una vivienda o un automóvil.

La recuperación de la confianza dependerá de acciones concretas para controlar la inflación y mejorar las expectativas de ingreso de los hogares





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