Mexico Activates Increased Travel Alert for Ebola Outbreak in Congo

The Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo has raised concerns about the tournament coinciding with the virus's transmission routes, emphasizing the need for extra vigilance during the World Cup.

El Mundial de 2026 todavía está a más de un año de distancia, pero ya comenzó a enfrentar uno de sus primeros desafíos sanitarios internacionales.

La clasificación de la República Democrática del Congo encendió las alarmas luego de que el país africano registrara un nuevo brote de ébola que incluso llevó a organismos internacionales a emitir alertas epidemiológicas. La selección congoleña consiguió su boleto mundialista tras superar el repechaje disputado en Guadalajara frente a Jamaica. Ahora, el combinado africano forma parte del Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

De acuerdo con el calendario del torneo, Congo volverá a territorio mexicano para enfrentar a Colombia el próximo 23 de junio en el Estadio Guadalajara, una situación que ha generado preguntas sobre posibles riesgos sanitarias y protocolos especiales para evitar contagios. Aunque el tema ha despertado preocupación entre aficionados y autoridades, especialistas recuerdan que el ébola tiene mecanismos de transmisión muy distintos a enfermedades respiratorias como el COVID-19.

MÉXICO ACTIVA VIGILANCIA SANITARIA ESPECIAL El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que México activó desde el 18 de mayo una alerta de viaje relacionada con el brote de ébola detectado en Congo y extendido posteriormente a Uganda. Durante la conferencia matutina del gobierno federal, el funcionario explicó que existirán medidas de vigilancia específicas para personas procedentes de esas regiones, incluyendo integrantes de delegaciones deportivas.

"Si alguien viene de esos países, tendremos una vigilancia estrecha de esas personas", señaló Kershenobich. El titular de Salud añadió que el país cuenta con protocolos preparados en caso de detectar síntomas relacionados con la enfermedad.

"Esperamos que ninguna tenga sintomatología. En caso de que sí, estaremos preparados para aislar estos casos, lo que incluye vestimenta hospitalaria especial", declaró. La vigilancia también abarcará a viajeros que hayan estado recientemente en Congo o Uganda, ya que la Organización Mundial de la Salud activó la alerta máxima sanitaria ante la expansión del brote. Antes de jugar en Guadalajara, la selección congoleña viajará a Houston para medirse a Portugal el 17 de junio.

Posteriormente, tras su duelo en México, se trasladará a Atlanta para enfrentar a Uzbekistán el 27 de junio





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