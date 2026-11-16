Mexico and China explore waste-to-energy technologies and agricultural innovation during the APEC summit. Alicia Bárcena highlights sustainable development goals and digital collaboration between the two nations.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, afirmó que el país busca profundizar la cooperación tecnológica con China para mejorar la gestión ambiental y agrícola durante la Cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC) en Shenzhen.

Agenda de Tecnología Ambiental en Shenzhen

Bárcena, quien acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum en la visita oficial a la ciudad china, señaló que el enfoque principal de México incluye el intercambio de conocimientos sobre innovación en materia de medio ambiente y agricultura. La titular de Semarnat destacó que Shenzhen se ha consolidado como un centro tecnológico líder en el mundo.

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La funcionaria explicó que el objetivo de la delegación mexicana es observar las tecnologías ambientales que este gigante asiático ha desarrollado para enfrentar desafíos globales. Este intercambio busca identificar soluciones prácticas que puedan adaptarse al contexto mexicano de sostenibilidad.

Innovación en Gestión de Residuos y Energía

La secretaria Bárcena refirió que la innovación ambiental de China demuestra cómo transformar los desafíos en oportunidades concretas para el desarrollo sostenible. Entre los temas destacados se encuentra el aprovechamiento de residuos para generar electricidad mediante procesos de incineración controlada.

Este modelo de economía circular no solo produce energía limpia, sino que también permite atender pasivos ambientales históricos. Además, la estrategia china incluye la sanación de ríos, la restauración de ecosistemas dañados y la recuperación de espacios naturales para beneficio de las comunidades locales.

Visita a Planta Termovalorizadora SUS Environment

En el marco de la agenda técnica, Alicia Bárcena y la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, visitaron la planta SUS Environment en Shenzhen. Esta instalación industrial es una termovalorizadora de residuos que procesa dos mil trescientas toneladas de desechos al día.

El recorrido permitió a las altas funcionarias mexicanas conocer in situ cómo se transforma la basura en energía eléctrica. Esta visita fue parte de un esfuerzo por entender los mecanismos operativos que permiten a China manejar grandes volúmenes de residuos de manera eficiente y ecológica.

Diálogo con la Comunidad Mexicana en China

Además de las reuniones técnicas, la presidenta Sheinbaum sostuvo un encuentro emotivo con la comunidad mexicana residente en el gigante asiático. Alicia Bárcena informó que junto con otros miembros del gabinete del Gobierno Federal, celebraron esta cercanía diplomática y social.

Este diálogo resaltó la importancia de los lazos culturales que mantienen los mexicanos en el extranjero. La participación de esta diáspora contribuye a fortalecer las relaciones bilaterales entre México y China, creando puentes más allá de las negociaciones gubernamentales formales. La visita a Shenzhen refuerza el compromiso de ambos países en la colaboración económica y tecnológica del futuro.