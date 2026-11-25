La Comisión de Hacienda avanza para extender la exención del IVA a todos los productos menstruales desde 2027, combatiendo la pobreza femenina según unicef y OMS.

La extensa revisión parlamentaria en la Cámara de Diputados ha puesto el foco en la extensión de la Tasa Cero del Impuesto al Valor Agregado para todos los artículos de gestión menstrual. Aunque el gravamen se aplicó inicialmente en tres productos desde 2022, la inclusión total sigue pendiente. Este asunto debe resolverse en la Comisión de Hacienda de San Lázaro, presidida por Carol Altamirano, para entrar en vigor a partir de 2027.

Extensión de la Tasa Cero en 2027

La medida implicaría que México se convierta en el cuarto país del mundo con esta normativa general, siguiendo a Canadá, Moldavia y Reino Unido. Más allá de los aspectos financieros, la menstruación constituye una condición biológica inherente. Para muchas mujeres, estos artículos representan un gasto habitual, mientras que para otras compiten con necesidades básicas como la alimentación.

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Desigualdad en el acceso a productos

Según datos del conversatorio "Derecho a la Salud Integral y el Ciclo Menstrual", el 10% de los hogares con menores ingresos destina el 51.1% de sus recursos a alimentos. En contraste, el 28.3% del 10% con mayores ingresos destina solo el 10%. Esta disparidad limita severamente el margen para bienes esenciales en familias de baja capacidad económica. Una persona utiliza entre 10,000 y 15,000 productos durante su vida.

Impacto socioeconómico documentado

La Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, realizada por Unicef México bajo el cargo de Luis Fernando Carrera, revela datos alarmantes. La organización global Essity dirige Ulrika Kolsrud en este ámbito. Tres de cada diez niñas han dejado la escuela por motivos menstruales, y el 21% de las personas entrevistadas reportó dejar de trabajar. Una de cada cuatro mujeres carece de infraestructura digna en su centro laboral.

Barreras y reconocimiento internacional

Mujeres indígenas, con discapacidad, privadas de la libertad o en situación de calle enfrentan barreras adicionales para acceder a productos e información. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la ONU reconocen estos artículos como bienes de primera necesidad y su acceso como un derecho humano. El gravamen actual incide económicamente en las mujeres por una condición natural del género.

Llamado a los legisladores mexicanos

Melisa Guerra, cofundadora de #MenstruaciónDignaMéxico, exhortó a los legisladores a retomar iniciativas pendientes. La eliminación del IVA debe abarcar todas las alternativas y no depender de decisiones fiscales anuales. Aunque ya están gravados al 16% productos como protectores diarios, la extensión total busca evitar que el sistema tributario reproduzca desigualdades arraigadas en la sociedad mexicana.