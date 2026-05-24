Mexico announces the standoff auction of a Tapalpa property linked to Vicente Carrillo Fuentes, co-founder of the Knights Templar Cartel

The Mexican government announces the public auction of a property in Tapalpa, Jalisco, where Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, was killed. The subject property is part of a list of 211 properties to be auctioned off next month. The auction is part of a series of seizures conducted by the Mexican government as part of a broader War Against Organized Crime campaign.

A través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el gobierno de México anunció la subasta de un terreno dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes,"El Mencho".

Las autoridades no identifican la propiedad directamente con el capo, aunque está ubicada exactamente en la zona donde fue abatido.

"El Mencho" murió el 22 de febrero pasado en un operativo del ejército mexicano. Tras su muerte, el grupo realizó bloqueos y quemas de vehículos en dos tercios del país. El terreno tiene un precio de salida de 12,939,520 pesos (casi 750,000 dólares) y es parte de un listado de 211 propiedades que las autoridades subastarán a sobre cerrado el próximo jueves 28 de mayo.

Es un terreno rústico con más de 13,000 metros que fue transferido por la Tesorería de la Federación (Tesofe) y tiene un título de propiedad y/o escritura y con posesión; este tipo de lote proviene de las incautaciones en distintas entidades que hace el Gobierno por medio de la Fiscalía General de la República (FGR). En el mapa se aprecia que se ubica hacia arriba de las cabañas de lujo donde estuvo"El Mencho", además de que, de acuerdo con el Indep, la zona puede visitarse con cita previa; sin embargo, deja claro que no aceptará reclamaciones después de la venta, ni tampoco responsabilidad por el uso que el comprador le de al inmueble.

En años pasados, el Gobierno subastó casas que fueron propiedad del fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín"Chapo" Guzmán, quien se encuentra actualmente preso en Estados Unidos





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