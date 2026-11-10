México Aprueba Presupuesto 2027 con Recortes al INE y Aumento en Educación

El Congreso mexicano aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que incluye un recorte de 6 mil millones de pesos al INE y asignaciones estratégicas para educación y seguridad pública.

El Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, estableciendo una reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral ( INE). Este ajuste presupuestario forma parte de un paquete financiero más amplio que incluye reasignaciones significativas hacia sectores como educación, medio ambiente, búsqueda de personas desaparecidas e infraestructura hidráulica.

Detalle Financiero y Crecimiento Presupuestal

El monto total aprobado representa un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos, lo que equivale a un crecimiento de 1.3 por ciento en términos reales respecto al presupuesto de 2026. Durante las sesiones en las que los legisladores expusieron sus argumentos a favor y en contra del proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cachó Cué, informó que se presentaron propuestas de modificación a la totalidad de los artículos del proyecto, así como a sus disposiciones transitorias y anexos.

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Distribución del Gasto Federalizado

El gasto federalizado, que comprende las asignaciones para gobiernos locales mediante participaciones, aportaciones, convenios de coordinación, salud pública y otros subsidios, asciende a 25 mil 4 millones 336 mil pesos. Esta cifra representa un crecimiento real de 4.6 por ciento frente a lo aprobado para 2026. De este monto, un billón 26 mil 474.4 millones, equivalentes al 90.5 por ciento, corresponden a inversión física presupuestaria, mientras que 14 mil 867 millones se destinan a subsidios para el sector social y gobiernos locales.

Reasignaciones a Educación y Medio Ambiente

El presupuesto de un billón 256 mil 948.4 millones de pesos para educación incluye un incremento de 4 mil 209.2 millones respecto al ejercicio anterior, lo que representa un aumento real de 17.7 por ciento. Entre las partidas específicas, se establecieron 3 mil millones de pesos para el programa La Escuela es Nuestra, destinado a mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles educativos mediante la participación de las comunidades escolares.

En el ámbito ambiental, se destinaron mil millones de pesos para fortalecer las acciones de conservación, protección y desarrollo sustentable. Estos recursos se distribuyen entre diversas dependencias: 163.2 millones para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 189 millones para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protetegidas (Conanp), 200 millones para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 168 millones para la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), 129.8 millones para la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 50 millones para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y 100 millones para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Seguridad, Aviación y Derechos Políticos

El proyecto también establece 300 millones de pesos para fortalecer los subsidios destinados a acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas, así como 700 millones de pesos para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) con el propósito de reforzar sus capacidades operativas. Además, se asignan 618 millones de pesos para reforzar las becas y apoyos dirigidos a los primeros mil días de vida de niñas y niños.

Uno de los principales cambios incorporados al proyecto fue el ajuste al INE, del cual la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública consideró viable la reducción. Esta decisión permitiría mantener la organización del proceso electoral federal concurrente 2026-2027, garantizar las prerrogativas de los partidos políticos y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía. El objetivo declarado es fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mejorar la respuesta ante conductas delictivas y reducir la impunidad.

Límites Gubernamentales y Disciplina Fiscal

El presupuesto total se estructura con 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos en gastos programables, mientras que el 30.1 por ciento restante se destinará a erogaciones no programables por 3 billones 203 mil 958.4 millones de pesos. Estas últimas se integran principalmente por el costo financiero de la deuda, las participaciones para entidades federativas y municipios, y el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que representa el 2.5 por ciento.

El proyecto establece un límite de 118 mil 609 millones de pesos para el pago de servicios personales y restringe las contrataciones públicas, que deberán realizarse preferentemente de manera consolidada. Se imponen restricciones a las dependencias públicas, obligándolas a abstenerse de solicitar movimientos de plazas en proceso de conciliación y a realizar adecuaciones presupuestarias para cubrir compromisos de contratos de arrendamiento financiero vigentes.