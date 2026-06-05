México apunta a la soberanía sanitaria con miles de millones en inversiones farmacéuticas

Inversiones de más de 21 mil millones de pesos de grandes compañías farmacéuticas posicionan a México como un posible hub de producción de APIs, reforzando su soberanía sanitaria y su papel en la geopolítica de la cadena de suministro de medicamentos.

Durante décadas la seguridad nacional se definió bajo los prismas militar, territorial y energético, relegando otras dimensiones que hoy demuestran ser igualmente críticas para la estabilidad de los Estados.

La reciente experiencia de la pandemia de COVID‑19 reveló una vulnerabilidad estructural: la dependencia excesiva de una minoría de países para la producción de medicamentos, vacunas y de los componentes básicos de estos productos, los Ingredientes Farmacéuticos Activos (APIs). Las interrupciones en las cadenas de suministro provocaron escasez de insumos médicos esenciales, retrasos en la distribución de tratamientos y una competencia internacional sin precedentes por el acceso a bienes estratégicos.

China e India continúan concentrando la mayor parte de la producción mundial de APIs, lo que ha despertado la alarma de Estados Unidos, la Unión Europea y numerosas naciones latinoamericanas que buscan diversificar sus fuentes y fortalecer capacidades productivas regionales. En este escenario, México se encuentra ante una oportunidad histórica para transformar su industria farmacéutica y posicionarse como un nodo clave dentro de la nueva arquitectura sanitaria global.

La reciente apuesta de más de 21 mil millones de pesos por parte de compañías como Abbott, Bristol‑Myers Squibb, Neolpharma, Opella, Kener, Liomont, Sanofi y Bayer evidencia que el país está recobrando la capacidad de ser un destino atractivo para la manufactura de fármacos, la investigación clínica y el desarrollo tecnológico. Estas inversiones se insertan dentro de la tendencia global de "nearshoring", que impulsa a las empresas a acercar sus centros de producción a los mercados de consumo para reducir riesgos geopolíticos y logísticos.

México cuenta con ventajas competitivas singulares: proximidad al mercado estadounidense, una densa red de tratados comerciales, infraestructura industrial consolidada, costos competitivos y un ecosistema científico en expansión. Si logra integrar estos elementos, podría desempeñar un papel central en una cadena farmacéutica norteamericana más resiliente y menos dependiente de proveedores asiáticos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, ha planteado la posibilidad de una estrategia regional conjunta con Estados Unidos y Canadá para la producción de APIs, una propuesta que trasciende lo sanitario y se inserta directamente en la lógica geopolítica contemporánea. Sin embargo, los anuncios de inversión no garantizan por sí solos el éxito del proyecto.

México deberá enfrentar varios retos estructurales: recuperar y ampliar la capacidad nacional para producir principios activos, reforzar la investigación científica y los lazos entre universidades, centros de investigación y la industria privada, y crear marcos regulatorios ágiles, transparentes y competitivos que aceleren la innovación sin comprometer la seguridad sanitaria. Además, será esencial que los recursos invertidos se traduzcan en beneficios tangibles para la población, como mayor disponibilidad de medicamentos, reducción de precios, generación de empleos especializados y una capacidad de respuesta más eficiente ante futuras emergencias sanitarias.

Desde una perspectiva económica, las proyecciones indican que la consolidación de una industria farmacéutica robusta puede convertirse en un motor de crecimiento sostenible para México, contribuyendo a su soberanía sanitaria y a su posicionamiento estratégico en la competencia global por recursos críticos





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