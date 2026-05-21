El acceso a la conectividad en México ya no se centra únicamente en la cantidad de personas conectadas. El país ha alcanzado 103.7 millones de internautas, pero el reto ahora consiste en garantizar conexiones capaces de soportar múltiples dispositivos simultáneamente, servicios de video de alta resolución, videoconferencias recurrentes y aplicaciones intensivas en procesamiento de datos.

México atraviesa una etapa de transición en sus necesidades de conectividad, donde el acceso a internet ya no se centra únicamente en la cantidad de personas conectadas.

El aumento exponencial en el uso de video en ultra alta definición, videojuegos en línea, servicios en la nube, herramientas colaborativas, teletrabajo y aplicaciones basadas en inteligencia artificial (IA) generativa está redefiniendo la demanda de capacidades de hogares, empresas y gobiernos. El internet ha dejado de ser simplemente un servicio de comunicación y hoy es infraestructura crítica para la productividad, la competitividad y el desarrollo económico.

El país ha alcanzado 103.7 millones de internautas, lo que representa una penetración del 87.8% entre la población de seis años o más. Sin embargo, el crecimiento en usuarios ya no es el único indicador relevante. El reto ahora consiste en garantizar conexiones capaces de soportar múltiples dispositivos simultáneamente, servicios de video de alta resolución, videoconferencias recurrentes y aplicaciones intensivas en procesamiento de datos.

La fibra óptica se ha convertido en una prioridad estratégica para los operadores de telecomunicaciones, que han intensificado la modernización de sus redes, especialmente mediante despliegues de fibra óptica y mejoras sustanciales en sus ofertas comerciales. De acuerdo con datos, los planes de internet fijo superiores a 100 Mbps han pasado de representar apenas 12.7% de las contrataciones a inicios de 2024 a 32.5% hacia septiembre-octubre del mismo año.

Los operadores han respondido con paquetes simétricos de mayor capacidad y precios más competitivos. Incluso, algunos proveedores ya comercializan velocidades residenciales de hasta 10 Gbps, una capacidad que hace apenas pocos años parecía exclusiva de segmentos empresariales. México ha avanzado en las métricas internacionales, alcanzando una velocidad promedio de internet fijo de 104.3 Mbps y ubicándose en el lugar 64 de 153 países evaluados.

A pesar de este avance, el país todavía se encuentra por debajo del promedio mundial y lejos de economías líderes. La economía digital exige redes más robustas, y la conectividad se ha convertido en un habilitador transversal de prácticamente toda la actividad económica. La calidad de las redes, la velocidad efectiva, la estabilidad y la capacidad de respuesta serán los verdaderos diferenciadores en conectividad en los próximos años.

México ya comenzó esa transición, y ahora el reto será mantener el ritmo de inversión, continuar con los despliegues de fibra óptica y generar condiciones regulatorias que favorezcan la expansión de infraestructura de alta capacidad para responder a una demanda digital que seguirá creciendo de manera exponencial. El país todavía registra velocidades inferiores a las observadas en Brasil o Colombia, mercados que han acelerado más rápidamente la expansión de redes de alta capacidad.

La economía digital exige redes más robustas, y la conectividad se ha convertido en un habilitador transversal de prácticamente toda la actividad económica. La IA, la automatización, los servicios digitales, el trabajo híbrido y la digitalización empresarial dependerán crecientemente de redes robustas y de alta capacidad. Por ello, medir el desarrollo digital únicamente por número de usuarios conectados resulta insuficiente.

La calidad de las redes, la velocidad efectiva, la estabilidad y la capacidad de respuesta serán los verdaderos diferenciadores en conectividad en los próximos años. México ya comenzó esa transición, y ahora el reto será mantener el ritmo de inversión, continuar con los despliegues de fibra óptica y generar condiciones regulatorias que favorezcan la expansión de infraestructura de alta capacidad para responder a una demanda digital que seguirá creciendo de manera exponencial





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