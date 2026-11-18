Jesús Corona marcó el gol decisivo para que México pase a las semifinales de la Nations League tras ganar 1-0 a Jamaica en el Estadio BBVA. El triunfo cierra el global en 3-3 por la regla del gol de visitante, logrando la primera victoria de Rafael Márquez con la Selección.

México logró su pase a las semifinales de la Nations League tras derrotar 1-0 a Jamaica en el Estadio BBVA. El resultado, sumado al empate 3-3 del global, favoreció al Tricolor por la regla del gol de visitante. Este triunfo representa la primera victoria oficial de Rafael Márquez al mando del equipo nacional.

La Clave Táctica y el Gol de Corona

La estrategia inicial se basó en la intensidad y la audacia de México para resolver el duelo rápidamente. Mateo Chávez y Rodrigo Huescas fueron fundamentales en las bandas, generando desbordamientos constantes que amenazaron la defensa jamaiquina. El primer momento crítico lo creó Roberto Alvarado con un cabezazo, cuyo disparo fue salvado milagrosamente por el portero Waite.

Also read A qué hora y dónde ver el México vs. Jamaica de Concacaf Nations League

La defensa mexicana enfrentó su mayor prueba cuando Reinaldo Cephas superó a Raúl Rangel. La intervención de Erick Lira evitó el empate, una parada clave que mantuvo la ventaja. El desenlace llegó con Julián Quiñones, quien desde la derecha ofreció un pase preciso. Jesús Corona controló la pelota en la orilla del área y definió con zurda, pegando al poste para marcar el gol que definía la clasificación.

La Actitud de Rafael Márquez ante la Presión

Tras anotar el gol, México encontró la calma necesaria para gestionar el partido. El equipo redujo el ritmo en el segundo tiempo, permitiendo que la afición en el Gigante de Acero cantara el famoso "¡Olé!". Sin embargo, esta pausa en la intensidad generó inquietud en la grada. El equipo dejó de apretar y se conformó con administrar el reloj en lugar de buscar un segundo gol que asegurara un margen más cómodo.

La actitud mostrada por Rafael Márquez y sus jugadores refleja un equipo que todavía está en construcción. Aunque la prioridad era clasificar, la falta de continuidad en la búsqueda del gol reveló una fragilidad táctica. La selección demostró capacidad para resolver en los momentos críticos, pero mostró dificultades para mantener el ritmo físico durante los noventa minutos completos.

Impacto y Consecuencias para el Equipo Nacional

El resultado positivo asegura a México un lugar en la fase Final Four, aunque la sensación general es mixta. Por un lado, se celebra el éxito deportivo y la primera victoria del técnico Rafael Márquez. Por otro, existen preocupaciones sobre la capacidad del equipo para mantener la concentración hasta el final de los partidos en competencias de alto nivel.

Jamaica, por su parte, no logró generar peligro real tras la entrada del gol mexicano. La falta de ideas ofensivas de la visita permitió a México cerrar el partido sin sustos adicionales. La clasificación se consumó con un global de 3-3, donde la ventaja del gol de visitante fue determinante.

Próximos Pasos en la Competición Continental

Con este triunfo, México avanza a las semifinales con la responsabilidad de corregir los errores mostrados en la segunda mitad. La afición salió del estadio con satisfacción por el pase, pero también con inquietud sobre la solidez del plantel. La próxima fase exigirá mayor consistencia para justificar el nivel esperado en la Nations League.