México elimina a Jamaica y clasifica a las semifinales de la Nations League. Por otro lado, Mauricio Pochettino cierra su etapa con EE.UU. tras vencer a Haití.

La Selección Mexicana aseguró su pase a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf 2026 al derrotar a Jamaica por un marcador de 1-0 en el Estadio BBVA de Monterrey. Este resultado permitió al equipo tricolor avanzar gracias a la regla del gol de visitante, tras empatar 3-3 en el global del duelo de cuartos de final. El triunfo fue clave para mantener la vigencia del Tri en la competición continental.

Análisis Táctico y Momentos Clave del Encuentro

El partido inició con tensión defensiva, ya que México no lograba anotar en el primer tiempo durante los cinco primeros encuentros de la era de Rafa Márquez. La defensa jamaicana, alineada con cinco zagueros, resistió varios disparos y bloqueó oportunidades claras. Un contragolpe peligroso de Renaldo Cephas al minuto 25 fue neutralizado por el capitán Erik Lira, quien salvó al portero Raúl Rangel. El gol decisivo llegó al minuto 35, cuando Jesús Corona convirtió un disparo de zurda desde la frontal del área. Esta victoria mantuvo la racha de no recibir goles por primera vez en la actual era de Márquez.

Also read México avanza a semifinales de Nations League ante Estados Unidos

Perspectivas de Ráfa Márquez y el Cuerpo Técnico

Rafa Márquez reconoció su alta exigencia personal durante el partido y admitió sentirse cansado por la intensidad emocional del duelo. Consideró que el equipo debía haber ganado con una diferencia mayor, apuntando 2-0 o 3-0 como el resultado esperado. El técnico también defendió al jugador Rafa, señalando que aún le falta desarrollo y que se le dará tiempo para madurar. Aunque los 51.681 aficionados en Monterrey celebraron el avance, muchos salieron decepcionados por la modestia ofensiva mostrada frente a la portería caribeña.

Despedida de Mauricio Pochettino en Estados Unidos

Antes de este cruce, Estados Unidos eliminó a Haití con un contundente triunfo de 2-0 en el estadio TQL de Cincinnati, cerrando la serie con un global de 8-0. Christian Pulisic y Julian Hall marcaron los goles en el primer tiempo, a los 25 y 43 minutos respectivamente. Mauricio Pochettino celebró el fin de su gestión de dos años con la selección estadounidense, afirmando que el equipo encontró su identidad y estilo de juego. Su balance final incluye 23 victorias en 37 partidos, dejando el cargo para asumir un nuevo reto en el Manchester United.

Confirma el Final Four en el SoFi Stadium

Las semifinales se disputarán el jueves 25 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles. México se enfrentará a Estados Unidos, el otro clasificado directo al Final Four. Panamá también aseguró su lugar al vencer a Curazao 2-0 en Ciudad de Panamá, gracias a un doblete de José Fajardo. Canadá superó a Trinidad y Tobago tras una remontada con goles de Jonathan David y Tani Oluwaseyi. El duelo final definirá al campeón continental con un formato de eliminación directa en suelo estadounidense.