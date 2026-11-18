La Selección Mexicana eliminó a Jamaica 3-3 en el global y avanza a la final four. Enfrentará a Estados Unidos el 25 de marzo en Los Angeles.

La Selección Mexicana logró clasificar a la Fase Final de la Concacaf Nations League al derrotar a Jamaica con un ajustado marcador de 1-0 en el estadio de Monterrey este martes 17 de noviembre. Este triunfo permitió al equipo nacional avanzar hacia las semifinales del torneo continental, consolidando su presencia en el siguiente nivel de la competencia tras superar la barrera del eliminatorio.

El resultado del partido único definió la serie global, la cual terminó empatada en 3-3. La regla de oro del gol de visitante favoreció directamente al equipo mexicano, asegurando su pase a la ronda decisiva sin necesidad de prórrogas ni tandas de penales. La victoria cerró un ciclo de eliminatorias que mantuvo la tensión hasta el último minuto del encuentro.

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Rafa Márquez renueva la plantilla

El técnico Rafa Márquez implementó cambios significativos en la alineación titular para este compromiso, optando por priorizar nuevas ideas tácticas sobre la experiencia acumulada de algunos jugadores de trayectoria. Esta decisión estratégica generó controversia previa al partido, ya que dejó en la banca a figuras conocidas del plantel.

A pesar de los debates iniciales sobre la titularidad, el esquema propuesto por Márquez demostró eficacia al mantener la portería en cero. El resultado modesto de 1-0 fue suficiente para evitar la eliminación, salvando al equipo en momentos clave del desarrollo del encuentro frente a la presión caribeña.

La revancha con Estados Unidos

El siguiente reto para México se presenta como un desafío de mayor envergadura, al enfrentarse al actual primer lugar del torneo, Estados Unidos. Este duelo se perfila como una oportunidad crucial para demostrar una evolución positiva en el juego, tras las críticas por la actuación ante Jamaica en Monterrey.

El partido programado para el jueves 25 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Angeles tendrá un valor emocional extra. Representa una especia de revancha por la derrota contundente de 3-0 que México sufrió frente a sus vecinos del norte hace unas semanas, un resultado que marcó negativamente este proceso técnico.

El otro lado de la llave

En la otra semifinal de la competencia, Canadá se enfrentará a Panamá en un duelo que definirá al otro clasificado para la Final. Estos cuatro equipos se disputarán el título en una fase final que promete alta competitividad y duelos directos de alto nivel internacional.

La Selección Mexicana tiene la obligación ineludible de llegar a la final para satisfacer las expectativas del país. El equipo cuenta con varias semanas por delante para trabajar en detalles tácticos y presentar una propuesta más convincente que la mostrada en la ronda anterior.

Detalles del próximo duelo

México debe capitalizar las semanas de preparación para corregir las fallas ofensivas y defensivas detectadas. La meta es clara: superar la barrera estadounidense y asegurar el pase a la gran final de la Concacaf Nations League, demostrando madurez y consistencia en el rendimiento colectivo.