La Selección Mexicana Femenil clasificó al Mundial de Brasil 2027 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al derrotar 4-2 a Haití en el Concacaf W Championship.

La Selección Mexicana Femenil ha asegurado su participación en el Mundial de Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras imponerse con un marcador de 4-2 a Haití en los cuartos de final del Concacaf W Championship. Este importante triunfo se alcanzó en el Estadio Texas Health Mansfield, ubicado en Mansfield, Texas, donde el equipo nacional demostró solidez ofensiva para consolidar su posición en el panorama deportivo internacional.

Jacqueline Ovalle domina el ataque tricolor

El equipo mexicano abrió el marcador al minuto 13, cuando Diana Ordóñez convirtió el primer gol mediante un remate de cabeza en el centro del área. Este tanto fue asistido por Jacqueline Ovalle, una futbolista que finalmente logró marcar un doblete para su equipo, demostrando su habilidad técnica y visión de juego durante el partido crucial contra el seleccionado caribeño.

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La destacada actuación de Ovalle no fue solo un hecho aislado, ya que su contribución fue vital para mantener la presión sobre la defensa rival. Su capacidad para generar oportunidades de gol permitió que el equipo mantuviera el control del juego, sentando las bases para el dominio que se extendería a lo largo de los primeros tiempos del encuentro disputado en suelo texano.

Lesión de Alice Soto y reacción inmediata

Sin embargo, el partido no estuvo exento de complicaciones para el cuerpo técnico dirigido por Pedro López, ya que la Selección Mexicana sufrió una baja sensible al minuto 30. La mediocampista Alice Soto tuvo que abandonar la cancha tras lesionarse el tobillo izquierdo, lo que obligó al equipo a adaptarse rápidamente a la ausencia de una jugadora clave en el centro del campo.

Inmediatamente después de la salida de Soto, Haití aprovechó la situación para empatar el juego al minuto 31. Brittany Raphino marcó con un remate raso, aprovechando una oportunidad en la que la guardameta Esthefanny Barreras también colaboró, aunque esto no fue suficiente para mantener el empate ante la respuesta ofensiva mexicana.

Dominio antes del descanso y cierre del partido

Mexico recuperó la ventaja antes del intervalo con dos anotaciones de alto nivel. Al minuto 42, Jacqueline Ovalle dejó sin reacción a los aficionados con un lejano zapatazo que clavó la esférica en el ángulo superior. Poco después, al minuto 47, Maricarmen Reyes añadió otro gol con un remate poco ortodoxo, aumentando la diferencia a favor del conjunto tricolor y reforzando su moral de cara al segundo tiempo.

A pesar del dominio, el equipo caribeño mostró resiliencia al minuto 59, cuando Kethna Louis marcó desde un tiro libre pegado al primer poste. La Selección Mexicana volvió a poner tierra de por medio al minuto 73, cuando un tiro libre de Ovalle fue desviado por las zagueras rivales, impedimento que evitó que la portera Océane Toussaint llegara al balón.

Legado histórico y despedidas de estrellas

El gol final consolidado por Ovalle fue particularmente significativo dado que este era el primer Mundial Femenil al que México acudía desde la edición de Canadá 2015. Este hecho histórico resalta la importancia del viaje que ha realizado la liga y la selección femenina para recuperar su lugar en la élite mundial del fútbol profesional.

Al final del partido, el Estadio Texas Health Mansfield ovacionó a Charlyn Corral y Karla Nieto, quienes ingresaron al terreno de juego al minuto 84. Corral, reconocida como la mejor delantera del año a nivel internacional, recibió una gran ovación de la afición presente, cerrando con broche de oro un partido decisivo para el futuro deportivo de México en el escenario global.