México enfrenta el reto de reducir emisiones en el transporte, sector líder en contaminación, mediante eficiencia operativa, infraestructura de carga y aviación sostenible.

El sector transporte se consolida como la principal fuente individual de emisiones de gases de efecto invernadero en México. Durante el año 2024, esta actividad contribuyó con el 24 por ciento de las 770.2 millones de toneladas de CO 2 equivalente de emisiones brutas nacionales. Este porcentaje supera a la generación eléctrica, que representó el 19.6 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ( INECC). Frente a este desafío estructural, la transición hacia una movilidad más sostenible está adoptando estrategias diversas y concretas. Estas incluyen la mejora de la eficiencia en camiones de carga, la expansión de la red de recarga para vehículos eléctricos y la reducción del impacto operativo en los aeropuertos.

Eficiencia aerodinámica en flotas de carga pesada

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que el transporte por carretera emitió más de 6 mil millones de toneladas de CO 2 en 2024. De esta cifra, un tercio correspondió a camiones y más de 60 por ciento a automóviles y camionetas. Mejorar la aerodinámica de las unidades de carga permite reducir el consumo de combustible sin necesidad de reemplazar toda la flota existente. TIP México ha implementado esta estrategia incorporando faldones laterales a cajas secas y semirremolques. Estos dispositivos, instalados en la parte inferior, disminuyen la resistencia al viento durante la marcha.

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Para apoyar esta iniciativa tecnológica, la compañía contrató con BBVA Leasing México una operación de financiamiento sostenible por más de 276 millones de pesos. Este acuerdo permitió arrendar 299 equipos equipados con dicha tecnología aerodinámica. Según los supuestos difundidos por ambas firmas, un solo sistema permitiría ahorrar 48 litros de diésel al mes en una caja seca que recorra 4 mil kilómetros. El impacto ambiental estimado para el conjunto de los equipos es un potencial de casi 453 toneladas de CO 2 evitadas anualmente.

Es fundamental aclarar que se trata de una proyección y no de una reducción verificada hasta la fecha. Alicia Acosta, gerente de ESG de TIP México, explicó que la movilidad sostenible también consiste en encontrar oportunidades para hacer más eficiente lo que ya existe. En el transporte de carga, donde cada unidad recorre grandes distancias, mejorar el desempeño de un equipo puede contribuir a reducir el consumo y las emisiones. Esta estrategia demuestra que la transición no debe depender únicamente de cambiar de tecnología por completo.

Infraestructura de recarga frente al crecimiento eléctrico

La electrificación del parque automotor enfrenta una dificultad diferente: la infraestructura debe crecer al ritmo de la demanda de vehículos. Según el Global EV Outlook 2026 de la AIE, el parque de vehículos ligeros eléctricos enchufables en México más que se duplicó en 2025. Sin embargo, los puntos públicos de recarga aumentaron menos del 25 por ciento, situándose en alrededor de 4 mil estaciones. Esta disparidad revela un rezago significativo en la infraestructura necesaria.

Como resultado, el número de vehículos por cargador público también se duplicó con creces, lo que complica la adopción masiva. Para mitigar este problema, Vemo reportó la implementación de un corredor de recarga rápida de más de 600 kilómetros. Esta ruta conecta los estados de Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. El corredor está integrado por siete estaciones y cuenta con 20 conectores de alta potencia.

La capacidad instalada conjunta de estas estaciones alcanza los mil 330 kilowatts. Carlos Levy, director de Vemo Watts, sostuvo que la infraestructura de recarga es la columna vertebral que hace posible la adopción masiva de la movilidad eléctrica. Además, esta infraestructura impulsa el desarrollo regional y facilita una movilidad más limpia, eficiente y sostenible para los usuarios.

Reducción de huella ambiental en la aviación

La transformación hacia la sostenibilidad también comprende la infraestructura aérea y su operación. Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reportó que, en 2025, redujo el 26 por ciento de sus emisiones en comparación con 2019. Esta cifra se encuentra por encima de su meta establecida del 25 por ciento. La medición considera las emisiones operativas de alcance 1 y 2 en México y Jamaica. El cálculo excluye los refrigerantes y extintores, pero incorpora certificados de energía renovable.

Es importante destacar que esta medición no incluye las emisiones generadas por los vuelos mismos. Para lograr estos resultados, en 2025, GAP invirtió 12 mil 66 millones de pesos en infraestructura. La compañía prevé destinar más de 52 mil millones de pesos entre 2025 y 2029 a sus 12 aeropuertos mexicanos. Estas inversiones se enfocan en proyectos de modernización y eficiencia.

La Terminal 2 de Guadalajara, la ampliación de Tijuana y la nueva terminal de Puerto Vallarta incorporan criterios estrictos de eficiencia energética. El plan estratégico de la empresa fija para 2029 reducciones de al menos 10 por ciento en la intensidad energética ponderada. Asimismo, busca reducir el consumo de agua por pasajero en un 20 por ciento frente a 2024, además de alcanzar una participación mínima del 60 por ciento de fuentes renovables en la energía consumida.

Distinción entre ahorros estimados y reducciones verificadas

Los tres casos expuestos exponen una transición que no avanza por una sola vía, sino mediante múltiples enfoques complementarios. Estos ejemplos muestran la importancia crítica de distinguir entre ahorros estimados, nueva infraestructura y reducciones de emisiones verificadas. Son indicadores diferentes que no pueden sumarse de manera indiscriminada para calcular el impacto total.

El INECC estima que el trabajo remoto evitaría la emisión de 3.01 millones de toneladas de CO 2 hacia 2030. Por otro lado, se calcula que 2.49 millones de toneladas de CO 2 podrían evitarse hacia esa misma fecha a través de otras medidas de mitigación sectorial. Estos datos subrayan la complejidad de medir el progreso real frente a las proyecciones teóricas.

El desafío cobra especial relevancia ante el Día Mundial del Transporte Sostenible, celebrado el 26 de noviembre. Este evento marca el inicio del primer año del Decenio de las Naciones Unidas del Transporte Sostenible 2026-2035. La coordinación entre sector privado, reguladores y tecnología será esencial para transformar las cifras proyectadas en realidades verificables.