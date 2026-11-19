La Selección Mexicana pierde tres posiciones en el ranking FIFA, situándose en el decimotercer lugar. La caída se debe a la derrota en Jamaica, a pesar de la victoria en casa.

La Selección Mexicana de fútbol abandonó el grupo de los diez primeros lugares en el ranking mundial de la FIFA, descendiendo tres posiciones hasta situarse en la decimotercera casilla. Este cambio en la clasificación global ocurre tras la conclusión de la última Fecha FIFA del año y como consecuencia directa de la derrota sufrida ante Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Caída en el ranking mundial FIFA

El organismo rector del futbol oficializó que el Tricolor ahora cuenta con 1723.64 puntos en la clasificación actualizada. México ocupaba el décimo puesto desde el 20 de julio, fecha en la que finalizó el ciclo competitivo anterior, y ha permanecido en ese top 10 desde el Mundial de Norteamérica. La salida de esta elite numérica marca un punto de inflexión en la trayectoria reciente del equipo nacional bajo la supervisión del técnico Rafa Márquez.

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A pesar de este retroceso numérico, la Selección Mexicana conserva su liderazgo regional indiscutible dentro de la geografía de la Concacaf. El segundo mejor clasificado de la zona continúa siendo Estados Unidos, que se mantiene en el decimosexto lugar del listado global. Esta disparidad de posiciones refuerza la hegemonía deportiva del equipo azteca en comparación con sus rivales continentales directos.

Rendimiento técnico y contexto de Rafa Márquez

La victoria obtenida en Monterrey contra los Reggae Boyz no fue suficiente para compensar la pérdida de puntos generada en Kingston. Este triunfo en casa significó el primer triunfo del equipo en un nuevo proceso técnico que comenzó tras la Copa del Mundo, cerrando una racha negativa de tres caídas y dos empates previos. El último triunfo del Tricolor databa del 30 de junio, cuando se impuso 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial en el Estadio Azteca.

El rendimiento bajo la dirección de Rafa Márquez ha generado debates sobre su capacidad para mantener el éxito. Antes de este triunfo reciente, el equipo no ganaba un duelo en más de seis meses. Históricamente, la mejor posición del ranking ha sido el cuarto lugar, logrado en tres ocasiones distintas: en 1998, durante el ciclo 2003-2004 y en 2006 con Ricardo La Volpe, lo que le valió ser cabeza de serie en el Mundial de Alemania.

Impacto en la Liga de Naciones y próximos pasos

El traspié en Kingston tuvo consecuencias directas en el sorteo de la fase final de la Liga de Naciones. México se posicionó como el peor de los cuatro clasificados al Final Four, lo que obligó al equipo a enfrentar a Estados Unidos en las semifinales. Este compromiso crucial está programado para finales de marzo próximo, específicamente el 25 de marzo, donde el equipo buscará recuperar la confianza perdida en el ranking.

Se anticipa que antes de ese encuentro eliminatorio, la Selección Nacional podría disputar uno o dos partidos amistosos en enero o febrero. En cuanto a la plantilla, se ha ratificado que el mediocampista Gilberto Mora es la pieza clave del proyecto rumbo al Mundial del 2030. Joven promesas como Santiago Sandoval, Mateo Chávez y el recién recuperado Rodrigo Huescas también son elementos estratégicos a seguir para el futuro deportivo del país.

En el panorama global, la ausencia de México del top 10 permitió el ingreso de otras naciones. Colombia retornó al décimo sitio tras dos años de ausencia, escalando desde el decimoprimer lugar. Asimismo, Alemania mejoró su posición pasando del decimotercer al undécimo lugar. España y Argentina continúan dominando la cúspide del ranking en el primer y segundo puesto respectivamente.