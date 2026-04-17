México bajo la influencia del Frente Frío 45: Lluvias, vientos y persistencia de la onda de calor

El Frente Frío 45 ha arribado a México, trayendo consigo pronósticos de chubascos y lluvias con descargas eléctricas en el noroeste, además de vientos fuertes y posible formación de torbellinos en el norte. Mientras tanto, el oriente, sur y sureste del país experimentarán precipitaciones, y algunas regiones del occidente y centro podrían ser testigos de actividad eléctrica. La onda de calor se mantiene firme en varios estados, elevando las temperaturas máximas a niveles extremos en Michoacán, Guerrero y Morelos.

La jornada de este viernes marca la entrada del frente frío número 45 al territorio mexicano, un fenómeno meteorológico que traerá consigo una serie de cambios en las condiciones climáticas a lo largo de diversas regiones del país. Las autoridades meteorológicas han emitido alertas sobre la posibilidad de chubascos y lluvias, que en algunos puntos podrían estar acompañadas de notables descargas eléctricas , especialmente en los estados del noroeste.

Esta perturbación atmosférica no solo traerá consigo precipitaciones, sino que también intensificará la actividad del viento. En las zonas del norte del país, se pronostican vientos fuertes con rachas significativas, un escenario que podría derivar en la formación de torbellinos, un evento poco común pero de atención prioritaria. La influencia del frente frío se extenderá hacia el oriente, sur y sureste de México, donde también se esperan lluvias de diversa intensidad. En contraste, las regiones del occidente y centro del país podrían experimentar lluvias que vengan precedidas o acompañadas de descargas eléctricas, añadiendo un elemento de riesgo adicional a las precipitaciones. La diversidad climática en México se manifiesta una vez más, ya que mientras una parte del territorio se prepara para las lluvias, otra continúa bajo el implacable sol de la onda de calor. En los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Morelos y Oaxaca, la onda de calor persistirá sin tregua, manteniendo las temperaturas en niveles muy elevados, lo que representa un riesgo para la salud y la seguridad de la población. Se recomienda a los habitantes de estas zonas extremar precauciones, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día. El pronóstico detallado de temperaturas máximas subraya la severidad de la onda de calor en ciertas áreas. Se prevén temperaturas que oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius en el sur y suroeste de Michoacán, el noroeste de Guerrero y el sur de Morelos, condiciones que exigen una atención especial y medidas preventivas rigurosas. Asimismo, en estados como Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Colima, el norte de Querétaro, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, se esperan máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, un calor intenso que demanda precaución. Para Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Veracruz y Quintana Roo, el pronóstico indica temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, lo que aún representa un ambiente caluroso. En cuanto a las temperaturas mínimas, se anticipan condiciones de frío en zonas serranas. Se esperan temperaturas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en las áreas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, en las zonas serranas de Michoacán, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas mínimas se situarán entre 0 y 5 grados Celsius, indicando un descenso considerable en comparación con las máximas diurnas, especialmente notable en estas regiones montañosas. La coexistencia de calor extremo y heladas subraya la complejidad del panorama meteorológico actual en México. El pronóstico de lluvias para este viernes también detalla las áreas específicas que experimentarán precipitaciones. Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en la costa de Chiapas, mientras que en Oaxaca se pronostican intervalos de chubascos. Lluvias aisladas se registrarán en San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas lluvias, aunque bienvenidas en algunas regiones para mitigar el calor, deben ser observadas de cerca, especialmente en zonas donde la actividad eléctrica acompañante pueda representar un riesgo. La Dirección de Redes de Radiodifusión (rdr) continúa monitoreando la evolución de estos sistemas meteorológicos para mantener a la población informada. La combinación de fenómenos como el frente frío y la persistente onda de calor crea un escenario complejo que requiere una vigilancia constante y la adopción de medidas de precaución adecuadas por parte de todos los ciudadanos para salvaguardar su bienestar ante las variaciones climáticas





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frente Frío 45 Lluvias Descargas Eléctricas Vientos Fuertes Onda De Calor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frente Frío 45 traerá lluvias y vientos a Guanajuato; se mantiene ambiente cálidoEl Frente Frío 45 se aproxima a México y afectará a Guanajuato con lluvias aisladas, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h. A pesar de las precipitaciones, se espera un ambiente cálido con temperaturas máximas de 35 °C en la entidad.

Read more »

El Niño afectará gran parte del Sur de México con INTENSAS lluvias; conoce los estados afectadosEste fenómenos meteorológico traerá intensas lluvias y bajas temperaturas a estados del Sur del país.

Read more »

Fin del Frente Frío 44 y Nuevos Sistemas Meteorológicos Traen Lluvias y VientosEl frente frío 44 ya no afecta al país, pero una línea seca, vaguada en altura y corriente en chorro subtropical generarán chubascos y lluvias aisladas en varias regiones del norte y noreste. Se esperan vientos fuertes, posibles tornados, descargas eléctricas y granizo en Coahuila. Canales de baja presión traerán chubascos al centro y sureste, mientras que la península de Yucatán también recibirá lluvias. Persiste la onda de calor en el occidente y sur del país.

Read more »

¿Lluvias en plena primavera?; esto explica la ciencia sobre el clima en MéxicoLa transición estacional y el calentamiento diurno impulsan tormentas convectivas antes del inicio formal del temporal

Read more »

Frente frío 45 atacará de viernes a lunes con lluvias fuertes y masa de aire polarSe avecina un fin de semana de chubascos y precipitaciones fuertes acompañada por descargar eléctricas. Consulte el pronóstico por estado del 17 al 20 de abril.

Read more »

Alerta en Tamaulipas por ingreso de nuevo frente frío: vientos fuertes, lluvias y variaciones de temperaturaEl estado de Tamaulipas se encuentra en alerta debido a la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá consigo vientos intensos, lluvias y cambios en la temperatura en los próximos días. Se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h, lluvias aisladas que podrían convertirse en chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El frente frío número 45, que afectará el norte y noreste del país a partir del sábado 18 de abril, extenderá sus efectos sobre la entidad, generando condiciones inestables y posibles afectaciones como caída de árboles y complicaciones viales.

Read more »