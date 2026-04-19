México, Brasil y España Urgen a Aliviar Crisis Humanitaria en Cuba y Promueven el Diálogo

México, Brasil y España emiten un pronunciamiento conjunto en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, expresando gran preocupación por la crisis humanitaria en Cuba y llamando a la comunidad internacional a fortalecer la respuesta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también agradece el apoyo cubano a su postura pacifista y dialoga sobre temas históricos con el presidente español Pedro Sánchez.

México , Brasil y España han emitido un pronunciamiento conjunto en el que manifiestan su profunda preocupación por la crítica situación humanitaria que atraviesa Cuba. Los tres países instan a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para aliviar la difícil realidad que enfrenta la población cubana.

Este importante comunicado surge en el contexto de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, un foro donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, previamente enfatizó la necesidad de priorizar el diálogo y rechazar categóricamente cualquier forma de intervención militar.

En el documento compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gobiernos de México, Brasil y España subrayan la urgencia de implementar medidas concretas que mejoren las condiciones de vida del pueblo cubano. Asimismo, advierten sobre la necesidad de evitar acciones que puedan exacerbar la crisis o vulnerar el Derecho Internacional.

Los países signatarios se comprometen a coordinar y aumentar la asistencia humanitaria destinada a la isla. El pronunciamiento también reafirma la importancia de principios esenciales como la integridad territorial, la igualdad soberana de los Estados y la resolución pacífica de controversias, en estricta adhesión a la Carta de las Naciones Unidas.

Además, México, Brasil y España reafirman su inquebrantable compromiso con la promoción de los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo. Hacen un llamado sincero y respetuoso a establecer un diálogo constructivo que permita vislumbrar una solución duradera a la crisis, asegurando que el pueblo cubano pueda ejercer su derecho a decidir su propio futuro en un marco de total libertad.

Por otra parte, el Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ha expresado su público agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por su firme postura en contra de una posible intervención militar estadounidense en la isla. A través de la plataforma X, Rodríguez Parrilla compartió un mensaje destacando el sólido y consistente llamado de la mandataria mexicana a favor de la paz, el diálogo, la diplomacia y la no injerencia en los asuntos internos de Cuba.

Durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta Sheinbaum también sostuvo encuentros bilaterales con otros líderes, incluyendo a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de España. En su reunión, abordaron temas de relevancia histórica, como el reconocimiento de la Conquista, y aunque descartó un encuentro inminente con el rey Felipe VI, señaló que se continuará trabajando en estos asuntos.

La mandataria mexicana también compartió momentos de fraternidad latinoamericana junto a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro Urrego; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, con el emotivo lema ¡Viva América Latina!.

El presidente Lula da Silva destacó la continuidad del diálogo entre estos mandatarios sobre el futuro de la democracia y el fortalecimiento de los lazos entre naciones comprometidas con el desarrollo equitativo y la cooperación mutua. La Cumbre en Defensa de la Democracia, iniciativa del presidente Lula da Silva, busca consolidar la colaboración entre países que comparten una visión de progreso social y cooperación.

La agenda de la presidenta Sheinbaum en España contempló también una visita al Centro Nacional de Supercomputación. En su delegación la acompañaron figuras clave como el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel. El embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, también se sumó a las actividades de la mandataria.

La Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, reunió a destacados líderes de Latinoamérica y otras regiones, reafirmando el compromiso de México con los principios democráticos y el multilateralismo





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