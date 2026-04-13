México Brilla en el Campeonato Panamericano de Natación Artística con Seis Oros

La selección mexicana de natación artística conquista seis medallas de oro, dos de plata y una de bronce en el Campeonato Panamericano en Santiago de Chile, clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La selección mayor de natación artística culminó su participación en el Campeonato Panamericano de la especialidad, celebrado en Santiago de Chile, con una destacada cosecha de seis medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Esta competición representó una etapa crucial en el proceso de clasificación hacia los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El desempeño del equipo mexicano fue sobresaliente, demostrando su capacidad y determinación en cada prueba y consolidando su posición como potencia en la natación artística continental. Los atletas mexicanos brillaron en diversas categorías, acumulando importantes logros que reflejan el arduo trabajo y la dedicación invertidos en su preparación.

El camino hacia el éxito comenzó con las medallas de oro obtenidas por Diego Villalobos y Nayeli Mondragón en la modalidad de dueto mixto, así como por Joana Jiménez y Fernanda Arellano en el dueto técnico femenil. La actuación de los nadadores mexicanos continuó impresionando, con Diego Villalobos repitiendo su éxito al subir nuevamente a lo más alto del podio en la competencia de solo técnico. Además, el equipo mexicano demostró su superioridad al coronarse en las pruebas de rutina libre y acrobática. En la categoría de solo libre femenil, Itzamary González brilló al obtener la primera posición, asegurando otra medalla de oro para México. El equipo senior se adjudicó la presea dorada en la final de equipo libre, acumulando un total de 196.9498 puntos.

A pesar de los logros individuales y por equipo, el conjunto de la selección mexicana también obtuvo dos medallas de plata, una en la rutina técnica por equipo y otra en el dueto libre femenino con Arellano y González. Además, Camila Argumedo y Daniela Ávila lograron la medalla de bronce en el dueto técnico, completando así una destacada actuación general en el campeonato.

El Centro Acuático Kristell Köbrich fue testigo de la brillante participación mexicana en este campeonato, donde se evidenció el talento y la preparación de los atletas. La competencia sirvió como una importante evaluación para el equipo, ya que los resultados obtenidos son fundamentales para asegurar su lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La selección mexicana demostró un alto nivel de competitividad, superando a sus rivales en varias pruebas y consolidando su posición como un referente en la natación artística de la región. El éxito alcanzado en Santiago de Chile es el resultado del esfuerzo conjunto de atletas, entrenadores y personal de apoyo, quienes trabajaron arduamente para alcanzar este objetivo. La actuación de los nadadores mexicanos es un motivo de orgullo para el país y un estímulo para seguir adelante en su preparación, con miras a futuras competiciones internacionales y al desafío de representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026. Además, se destaca que este evento deportivo se da en un contexto de preocupaciones respecto a la seguridad en otros ámbitos, como la muerte de animales en competencias hípicas. Finalmente, se hace mención a un tema de índole nacional, como el caso de una persona investigada por presuntos delitos relacionados con una academia de fútbol femenil.





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