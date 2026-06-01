México brilla en la Copa del Mundo de Natación Artística con oro y plata

El equipo mexicano de natación artística obtuvo medalla de oro en rutina acrobática y plata en equipo técnico en la Copa del Mundo de Pontevedra, España. Las 'jaguares' destacaron con una rutina inspirada en el jaguar, sin penalizaciones.

El equipo mexicano de natación artística volvió a demostrar su calidad en el ámbito internacional al conquistar dos medallas en la Copa del Mundo de la especialidad celebrada en Pontevedra , España.

Las sirenas tricolores, bajo la dirección de las entrenadoras María Fernanda Arellano y Joana Jiménez, lograron la presea dorada en la rutina acrobática, una de las pruebas más exigentes que combina elementos de danza, fuerza corporal y técnica con acrobacias de alto grado de dificultad. Este triunfo se suma a la medalla de plata obtenida un día antes en la rutina de equipo técnico, donde el conjunto mexicano logró ejecutar sin penalizaciones, conocidas como basemarks, lo que demuestra la precisión y el control de las atletas.

La rutina acrobática, titulada Jaguares, no solo impresionó al jurado por su complejidad técnica, sino también por su mensaje ecológico y cultural. Las nadadoras representaron al jaguar, un felino emblemático de México que simboliza poder y conexión con la naturaleza. Al proteger al jaguar, se contribuye a la conservación de bosques, selvas y fuentes de agua, un tema que el equipo ha adoptado como causa.

En el ciclo olímpico anterior, la mariposa monarca fue su inspiración, y ahora el jaguar toma relevancia como un icono de la riqueza natural y prehispánica del país. Este enfoque no solo realza el valor artístico de la presentación, sino que también educa al público sobre la importancia de la biodiversidad.

El equipo que puso en alto el nombre de México está conformado por Glenda Inzunza, Fernanda Arellano, Camila Argumedo, Carolina Arzate, Daniela Ávila, Miranda Barrera, Itzamary González y Diego Villalobos, con Joana Jiménez y Nayeli Mondragón como reservas. A pesar de la fuerte competencia, las mexicanas se ubicaron en el sexto lugar general entre diez conjuntos, lo que refleja su constante evolución y competitividad a nivel mundial.

La actuación en Pontevedra reafirma el crecimiento de la natación artística en México, un deporte que requiere disciplina, coordinación y creatividad para brillar en el escenario global. La rutina acrobática, que fusiona natación sincronizada con acrobacias aéreas y movimientos acuáticos, fue ejecutada con una precisión milimétrica. Cada elemento, desde los lanzamientos hasta las formaciones, fue calibrado para obtener la máxima puntuación. El grado de dificultad era alto, pero las mexicanas lo ejecutaron con fluidez, evitando las temidas penalizaciones.

Este oro representa un hito, ya que demuestra que el equipo puede competir de igual a igual con potencias como China, Rusia y España. En la rutina técnica, la plata fue un premio a la constancia y el perfeccionismo. El equipo evitó cualquier basemark, lo que es un logro notable dado que muchos conjuntos sufren descuentos por no cumplir con la dificultad declarada.

La coreografía, que también llevaba el sello del jaguar, incluyó figuras complejas como sincronizaciones de brazos y piernas, giros submarinos y cambios de formación que requieren una sincronización perfecta. El apoyo del público mexicano y de la comunidad deportiva en Pontevedra fue evidente, con ovaciones en cada presentación. Las entrenadoras destacaron que el equipo ha trabajado intensamente en la preparación física y mental, y que este resultado es fruto de meses de entrenamiento duro.

La natación artística mexicana ha experimentado un resurgimiento, con nuevos talentos que se suman a la experiencia de veteranas como Itzamary González, quien ha sido pieza clave en el equipo. Además, el jaguar como símbolo no solo está presente en la rutina, sino que también ha inspirado una campaña de concienciación ecológica. Las nadadoras han participado en actividades de reforestación y conservación, vinculando su deporte con la responsabilidad ambiental.

Este enfoque integral hace que sus actuaciones sean más significativas y resonantes, tanto en el ámbito deportivo como social. Con estos resultados, México se posiciona como una potencia emergente en la natación artística mundial. La mira está puesta en los próximos campeonatos, donde el equipo buscará superar sus marcas y seguir cosechando medallas.

La Copa del Mundo de Pontevedra será recordada como el escenario donde las jaguares rugieron con fuerza y demostraron que el talento mexicano brilla en cualquier parte del mundo





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