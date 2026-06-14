México busca demostrar la sustentabilidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México, están enfocados en demostrar la sustentabilidad en la organización del evento a través de proyectos ambientales y la infraestructura verde construida para el torneo.

El balón ya rueda en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en las ciudades sede de México —Ciudad de México , Monterrey y Guadalajara— la atención no solo está en el puntaje en el marcador, también en la forma de meter a la cancha acciones de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.

Los anfitriones buscan demostrar que tanto los proyectos ambientales como la infraestructura verde construida para el torneo pueden servir a largo plazo para enfrentar algunos de los principales desafíos urbanos que van desde la movilidad hasta la gestión de residuos. Uno de los principales proyectos, de la mano del sector privado, es la campaña Gol por el Ambiente, a la que se sumaron los estadios de las sedes para recuperar 4,000 kilogramos de PET durante la celebración de los encuentros mundialistas.

De esa cifra, en el Estadio CDMX (Azteca) se prevén recolectar al menos 2,000 kilogramos en los cinco encuentros que se llevarán a cabo en él; en el Estadio Guadalajara, 1,000 kilogramos, mientras que en el Estadio Monterrey se contempla una meta similar durante los partidos que albergará





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