México avanza hacia el reconocimiento de libre de sarampión tras mantener solo 12 casos activos. David Kershenobich detalla el éxito del programa de vacunación y la cobertura del 90% en la población nacional.

La Secretaría de Salud de México, liderada por el titular David Kershenobich, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la nación mantiene actualmente solo 12 casos activos de sarampión. Estos registros se concentran exclusivamente en el estado de Chiapas, lo que representa una reducción significativa en la circulación del virus y un avance concreto en la salud pública del país.

Este dato epidemiológico ha generado optimismo oficial respecto a la posibilidad de recuperar el estatus de país libre de sarampión. La calificación fue retirada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a un brote anterior, pero las autoridades sanitarias destacan que la situación actual permite vislumbrar una pronta restauración de esta distinción internacional reconocida.

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Reconocimiento internacional al programa de vacunación

David Kershenobich subrayó que la OPS y la OMS han reconocido explícitamente a México como un modelo regional sobre cómo la vacunación puede controlar estos brotes virales. El funcionario explicó que, aunque existen normas estrictas para mantener dicha categoría, la cifra mínima de casos activos ofrece tranquilidad sobre la eficacia de las estrategias sanitarias implementadas en las últimas décadas.

El titular de la Secretaría de Salud enfatizó que la vacunación trasciende la simple administración de inyecciones. Su propósito fundamental es la prevención de enfermedades, y el país cuenta con uno de los programas más sólidos y modernos de la región, si no del mundo. Este reconocimiento incluye el uso de vacunas de ARN para la influenza y el COVID-19, así como nuevos esquemas para prevenir el cáncer cervicouterino en niñas y niños.

Cobertura del 90% y disponibilidad de vacunas

La estrategia de inmunización ha logrado una cobertura del 90% en la población general, un logro que atribuye Kershenobich directamente a la concientización ciudadana. El secretario de Salud agradeció a la población por acudir a vacunarse, señalando que esta participación colectiva reduce drásticamente la probabilidad de nuevos brotes y facilita la labor de las autoridades sanitarias en todo el territorio nacional.

Actualmente, existen 10 millones de vacunas disponibles específicamente contra el sarampión en las reservas de salud pública. Kershenobich instó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud con total confianza, asegurando que el procedimiento no presenta efectos secundarios graves y que es una de las medidas más efectivas para aumentar la sobrevida y la calidad de vida de la población.

Requisitos para la declaración de libertad viral

Para obtener la devolución del título de país libre de sarampión, la normativa de la OPS exige que transcurra un año completo sin transmisión local del virus después del cierre definitivo del brote. La eliminación se define técnicamente cuando no hay propagación comunitaria sostenida y se verifica que ninguna cadena de transmisión se haya extendido sin interrupción durante al menos 12 meses consecutivos.

Aunque la declaración tiene un fuerte valor simbólico, los funcionarios internacionales coinciden en que marca un punto de inflexión crucial. Este estatus refleja el éxito de décadas de avances científicos y la capacidad del sistema de salud mexicano para mantener el control de enfermedades que antes representaban una amenaza sanitaria mayor para la población global y regional.